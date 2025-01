Vučić zaprijetio studentima: Tolerirat ću vam to do određenog trenutka, a onda…

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

"Nismo podigli pendrek ni na koga, a mjere državne prisile primijenit ćemo samo ako budemo morali i ako na to budemo prisiljeni", izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentirajući prosvjede i studentske blokade, tvrdeći da su "svi zahtjevi studenata ispunjeni", ali da "to više nije tema i nitko to ne spominje" jer "imaju političku agendu".

VIDEO / Odvjetnici u Srbiji obustavili rad na tjedan dana

Komentirajući podršku odvjetnika te odluku Odvjetničke komore da proglasi sedmodnevni štrajk, Vučić je rekao kako “postoji tisuće odvjetnika koji žele raditi”, ali su “doveli rulju da ih nadglasa na nekom sastanku u Odvjetničkoj komori”.

Zapitao se što je s ljudima koji ne odobravaju prosvjede i studentske blokade.

“Znate li koliko ih je bijesno i više neće trpjeti ovaj nered? Ljudi su siti, 70 dana nemaju mira, moraju razmišljati gdje će se netko pojaviti protuzakonito i na kojem mjestu. Morate imati na umu da je drugi dio Srbije većina ljudi i da su zabrinuti zbog svega”, rekao je Vučić.

Navodi da je posao vlasti održati mir.

“Naš je posao držati prosvjednike da budu mirni, da ni na koji način ne naprave neku glupost ili neodgovornu stvar, a to smo i uspijevali, osim kod nekih koji su drogirani ili ne znam ni ja što”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije ocijenio je da se u Srbiji svjedoči pozivima na rušenje ustavnog poretka i pokušaj obojene revolucije.

“U to sada nema nikakve sumnje. Mi ćemo čekati do posljednjeg trenutka kada ćemo biti prisiljeni odgovoriti, kad oni krenu u nasilno blokiranje autocesta i sve drugo… Već sada su im strani agenti, preko svojih posrednika prenijeli da izađu i blokiraju šest traka na Autokomandi, da postave šatore, blokade”, rekao je Vučić i nastavio:

Na prosvjedima u Srbiji prema procjenama bilo 50.000 ljudi. Vlada: Bilo ih je 15.000

“Sve to rade strani instruktori, dolaze iz više zapadnih zemalja, sve to znamo, a ima ih i iz istočnih zemalja, među onima koji su radili prljav posao za zapadnu mrežu agenata. Tolerirat ćemo to do određenog trenutka, a onda ćemo se ponašati u skladu s pravilima koje država mora poštovati.”

Vučić je kritizirao i izvještavanja televizije N1 s prosvjeda.

“Oni pokušavaju temu mog ubojstva potpuno legalizirati i da to bude sasvim normalno”, tvrdi Vučić.

Odbacio je navode dijela oporbe i javnih osoba da je svojom retorikom inspirirao nalet automobila na studenticu tijekom blokade u Beogradu. Ponovio je da nikada neće prihvatiti prijelaznu vladu, koju zahtijeva oporba.

Objašnjavajući zašto inzistira na savjetodavnom referendumu o vlastitom opozivu, Vučić je rekao da je to jedino pravedno.

“Želim da se pita cijeli narod u Srbiji, a ne dio beogradske, novosadske i urbane elite, već svih građana diljem Srbije”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Teologinja o prosvjedima u Srbiji: “Car je gol, više se ne može natrag” Oporba odbacuje Vučićev prijedlog da na referendumu provjeri povjerenje birača