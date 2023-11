Astrolozi tvrde da su ovo najusamljeniji znakovi horoskopa

Podijeli :

Biti sam ne znači nužno biti usamljen.

Neki ljudi vole vrijeme provedeno sami sa sobom. Odlaze na solo odmore i počaste se rezervacijom večere za jednu osobu. Za druge, međutim, prepuštenost samima sebi nije osobni izbor, već prije neželjena posljedica njihove osobnosti.

Prema astrolozima, za one koji se osjećaju najizoliranije može biti i do njihovog horoskopa. Čitajte dalje kako biste otkrili šest najusamljenijih znakova zodijaka, od onih koji su malo usamljeni do onih koji su uvijek sami.

Jarac

Jarci “daju prioritet uspjehu, bogatstvu i karijeri ispred svojih osobnih života”, kaže astrolog Kyle Thomas, što ostavlja malo vremena za druženje i izgradnju odnosa.

Iako Thomas kaže da bi kasnije u životu mogli požaliti zbog ovih odluka, iz dana u dan, zapravo im ne smeta što su sami. Ako ih pozovete na okupljanje, velika je vjerojatnost da će pronaći razlog da se povuku u zadnji tren kako bi mogli uživati ​​kod kuće i napuniti baterije.

Strijelac

Sunčana narav strijalaca i njihova ljubav prema životu, čine ih društvenim bićima po prirodi. Bez napora mogu razgovarati s bilo kim – čak i s potpunim strancem. Međutim, astrologinja Raquel Rodriguez primjećuje da njihova stalna potreba za neovisnošću i novim iskustvima može učiniti da se ne osjećaju povezano s drugima.

“Čak i kad su vani i zabavljaju se ili istražuju nova mjesta, postoji skriveni osjećaj usamljenosti jer ne mogu pronaći mnogo ljudi koji uistinu razumiju njihovu potrebu za slobodom”, objašnjava ona.

Njihov način razmišljanja o skakanju s mjesta na mjesto također ne ostavlja baš puno prostora za predanost. I na kraju, samoća će ih sustići.

Vodenjak

Kao zračni znak, vodenjak se kreće u mnogo različitih društvenih krugova. Ali njihova povučena priroda otežava drugima da ih u potpunosti razumiju i prihvate. Kao i svi drugi, žele stvoriti duboke i osobne veze, ali se bore s otvaranjem.

“Njima je izazovno proći kraj površnih veza i zbog toga se osjećaju usamljeno, pogotovo kada žude za značajnijim interakcijama, ali ne znaju kako to postići”, objašnjava Rodriguez.

Vodenjaci su također poznati po svojim izvanrednim idejama i jedinstvenim osobnostima koje, nažalost, ne mogu svi pratiti.

Djevica

Djevice se smatraju perfekcionistima zodijaka, “što ih navodi da izbacuju ljude ako ne osjećaju da se radi o ‘savršenom spoju'”, primjećuje Thomas. S druge strane, njihova hiperkritična priroda može navesti druge da napuste vezu, jer je teško biti u blizini nekoga tko uvijek pronalazi nešto loše.

Ali nisu samo drugi ti koji kritiziraju djevice; strogi su i prema sebi. Razlika je u tome što oni ne vjeruju da zaslužuju istu podršku kao ljudi oko njih. Rodriguez kaže da to može stvoriti krug u kojem su uvijek tu za druge, ali se osjećaju sami u svojim borbama.

Rak

Rakovi su izrazito emotivni znakovi, što često dovodi do žudnje za povezivanjem. No Rodriguez objašnjava da čak i ako su okruženi ljudima, mogu osjetiti prazninu ako ti odnosi nemaju emocionalnu dubinu. “Zato im nije stalo do količine ljudi oko njih – njima je važna samo kvaliteta”, objašnjava ona.

Osim toga, rak se smatra najneraspoloženijim znakom zodijaka. Njihove promjenjive osjećaje može biti teško razumjeti strancima, a zauzvrat mogu otjerati ljude. Stoga utjehu pronalaze u obitelji radije nego u izlasku i upoznavanju novih ljudi.

“Njima vlada Mjesec, koji je vrlo samoreflektirajuća i nostalgična svjetiljka”, primjećuje Thomas, koji kaže da ih to može navesti da budu “opsjednuti prošlošću ili bivšima, nego živjeti u sadašnjosti.”

Ribe

Thomas naziva ribe “najosjetljivijim horoskopskim znakom od svih jer njima vladaju Neptun, planet duhovnosti, i Jupiter, planet nade.” Ali u mnogim slučajevima ova osjetljivost može dovesti do akutnog osjećaja izoliranosti.

“Često su odvojeni od stvarnosti s glavom u oblacima jer više vole fantaziju od hladnih, tvrdih činjenica”, kaže Thomas. “To ih može dovesti do toga da budu usamljene duše, koje uvijek traže ‘onog pravog’ ili razmišljaju o svojim iluzijama, obmanama i bijegu od stvarnosti umjesto da se prihvate činjenica.”

Rodriguez dodaje da se ribe ne znaju nužno otvoriti dovoljno da prihvate svoje pravo ja. “Oni žude podijeliti svoje bogate emocionalne i maštovite živote s drugima, ali im je često izazov pronaći istomišljenike”, kaže ona.

