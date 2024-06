Popularna biljka koju mnogi sade u svojim vrtovima može izazvati veliku štetu

Podijeli :

Početkom 2010-ih gotovo da nije postojala emisija o vrtlarenju i uređenju doma koja u prvi plan nije stavljala bambus kao idealnu zaštitu od pogleda te elegantan dodatak okućnici. Malo tko je tada mogao naslutiti da će se desetak godina kasnije šteta od ove biljke brojiti u desetinama tisuća eura.

Sve je krenulo prije nekoliko godina, kada su prvi bambusi, zasađeni u doba najveće popularnosti, počeli dosezati svoj puni potencijal. Dogodilo se neočekivano – njihovo korijenje, granje i lišće počelo je prodirati u temelje kuća, uništavati pločice, zidove i čitave vrtove, a iznosi za sanaciju štete rasli su iz dana u dan.

Ovaj problem posebno je postao očit u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojem je neslužbeno proglašena epidemija bambusa jer se nekontrolirano širi i vrši pravu invaziju i na okolna dvorišta.

Nekontrolirano širenje bambusa sve je veći problem

Zbog toga se razmišlja o donošenju zakona kojim bi se zabranila sadnja bambusa, a građane se poziva da prilikom kupovine nekretnina provjere postoji li ova biljka u nekoj od obližnjih kuća, prenosi tportal.

“Susjedi su se počeli buniti. Moj bambus probio se kroz ogradu i došao do njihove kuće. Kada sam ga odrezala i polila octom kao protuotrovom za korov, samo se još invazivnije krenuo širiti prema okolnom području. Sanacija štete bila je vrlo skupa”, podijelila je svoje iskustvo za Daily Mail umirovljena medicinska sestra Beverley Koonjul.

Ona nije jedina. Dapače, isti medij donosi desetke fotografija posve uništenih dvorišta, kuća s narušenom kvalitetom temelja, probijenih zidova, pa čak i bambusa koji rastu – iz pećnica! Ova biljka pravi veliki nered i u samom vrtu jer se probija kroz cvjetnjake, povrtnjake, pa čak i povišene gredice, uništavajući sve pred sobom.

“Bambus je postao veća prijetnja od ijednog korova. Teško ga je kontrolirati”, rekla je stručnjakinja za okoliš Emily Grant.

Veća prijetnja od ijednog korova

O koliko se invazivnoj biljci radi, najbolje potvrđuju svjedočanstva osoba koje su zbog nezaustavljivog rasta bambusa morale ponovno raditi na temeljima kuće, u cijelosti uklanjati vanjske pločice, preuređivati cijevi, stubišta, zidove…

“Kada sam pri kupovini kuće primijetila bambus u susjednom dvorištu, zatražila sam neovisno istraživanje. Saznala sam da je nadomak potpunom uništenju cijevi i odvoda. Počeo je rasti ne samo uz cijelu susjednu kuću, već i moju, sa svih strana”, rekla je Lois Connelly, a nekretninu je kupila pod uvjetom da se bambus ukloni iz korijena.

I dok je ona imala sreće, stanovnici posjeda u Hampshieru na svojoj su se koži uvjerili u to o koliko se štetnoj biljci radi. Naime najezda bambusa iskoristila je slabosti u temeljima njihove kuće te izašla kroz pod u dnevnoj sobi, hodniku i kuhinji. Jedino rješenje bilo je iskopavanje cijelog prizemlja. Cijena? Veća od 100 tisuća funti.

Ako u vrtu imate bambus, a s njime dosad niste imali problema, budite na oprezu. Naime, potrebno mu je sedam do deset godina od sadnje da bi gotovo odjednom postao nezaustavljivo invazivan za sve oko sebe, prenosi tportal.

“Puno kupaca dolazi nam reći da nikad nisu imali poteškoća s bambusom, ali odjednom je posvuda. Ako se ovaj problem ne riješi odmah, izmaknut će kontroli”, napominju iz britanskog vrtnog centra.

Vrijedi napomenuti da postoji oko 300 vrsta bambusa, a samo mali broj ima sposobnost uzrokovati ovu vrstu štete.

“Ne biste posadili drvo, a da ne vidite koliko će narasti, stoga je dobra ideja da svi koji se zanimaju za bambus malo istraže – pogledaju visinu i brzinu rasta, koliko može biti snažan i razgovaraju sa stručnjakom”, napominje Helen Chen, članica British Bamboo Society.

Kako znati imate li invazivan bambus i što učiniti?

Ako ste bambus već posadili, bilo bi poželjno napraviti kratku provjeru kojom ćete utvrditi je li došao do invazivne faze.

Za početak, nježno prokopajte zemlju, pazeći da ne oštetite biljku i korijen. Cilj je uočiti potencijalni novi rast koji bi ubrzo mogao učiniti štetu.

S obzirom na to da se bambus ne smije saditi duboko u zemlju, lako biste lopaticom trebali doći do njegove korijenske glavice. Nježnim pokretima kopajte i provjerite je li došlo do rasta horizontalnog korijenja.

Ako nije, nemate razloga za brigu! Ako pak primijetite novi rast, bilo bi poželjno što prije ukloniti cijeli bambus. Možete ga presaditi u keramičku posudu ili prostor s odgovarajućom čvrstom barijerom, iz koje se neće moći širiti, ili ga posve ukloniti iz vrta.

