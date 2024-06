Čovjek koji je posjetio 107 zemalja svijeta izdvojio one najljepše, među njima i jedna susjedna

Podijeli :

Pexels

"Kada ljudi saznaju koliko sam zemalja posjetio, uvijek me pitaju koje mi je mjesto najdraže. Teško mi je odgovoriti na to pitanje jer je to kao da birate svoje najdraže dijete, a moje "najdraže" se mijenja prema različitim kriterijima", kaže svjetski putnik Ash Jurberg.

“Prema podacima Svjetske turističke organizacije, nijedno od ovih mjesta nisu ili se ne nalaze u najposjećenijim zemljama ove godine — tako da biste mogli izbjeći gužve ako ih posjetite ovog ljeta”, preporuča Ash.

Najljepši grad? Cape Town

Ash smatra da bi svaki posjetitelj Cape Towna bio impresioniran njegovom prirodnom ljepotom i krajolikom koji uključuje šume, plaže i veličanstvenu planinu Table Mountain koja se uzdiže iznad grada i zaljeva.

Najljepše mjesto na svijetu, prema britanskom magazinu, nalazi se na Balkanu

Do vrha Table Mountaina može se doći pješačenjem ili daleko manje napornom žičarom, a iako je u dobroj formi, Ash je odabrao ovu drugu opciju, što mu je omogućilo da provede više vremena na vrhu.

Pogledi na ocean s vrha su san svakog Instagram korisnika. Za one koji preferiraju ptičju perspektivu Table Mountaina, moguće je popeti se i na obližnju planinu Lions Head, iako tamo nema opcije žičare.

Slovenija je često zanemarena

“Šteta je što više ljudi ne posjećuje Sloveniju”, smatra Ash te dodaje “Posebno jer graniči s Italijom i može se dodati svakom talijanskom itineraru.”

“Iako je Ljubljana prekrasna, ne smije se propustiti izlet do jezera Bled”, dodaje.

“Bledsko jezero je najljepše jezero koje sam ikad vidio”, rekao je za Business Insider.

Pored Južnoafričke Republike i Slovenije, Ash je izdvojio i Butan, posebno glavni grad Paro, Island, El Salvador te svoju domovinu Australiju.

