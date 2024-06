Deset najboljih suplemenata tijekom ljeta

Podijeli :

Najbolji način da saznate trebate li uzimati suplemente ili ne je da od svog liječnika zatražite analizu krvi kako biste uočili nedostatke, ali stručnjaci kažu da možda postoje neki drugi sveobuhvatni znakovi da je vrijeme da poboljšate svoj režim.

Kako s dolaskom ljeta, stižu i toplinski valovi i štetne UV zrake, možete pretpostaviti da će vašoj koži, očima i kosi trebati malo više pažnje – kao i vašem zdravlju crijeva, imunološkom sustavu i više.

U nastavku saznajte 10 najboljih dodataka prehrani koje liječnici preporučuju da uzimate ljeti.

1) Vitamin C

Vitamin C ograničava štetu uzrokovanu izlaganjem ultraljubičastom (UV) svjetlu. Iako vitamin C nije ‘krema za sunčanje’ jer ne apsorbira svjetlost u UVA ili UVB spektru, antioksidativna aktivnost vitamina C pomaže u zaštiti od oštećenja izazvanih UV zračenjem uzrokovanih slobodnim radikalima. Bez obzira na to i dalje je važno nositi kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom i nanositi je ponovno svaka dva sata.

2) Vitamin E

Izravna primjena vitamina E na koži pruža dodatni sloj zaštite i može ublažiti peckanje nakon opeklina, ostavljajući vašu kožu nahranjenom i obnovljenom. Trebali biste unijeti dovoljno vitamina E putem hrane, ali suplementi su također opcija—neke studije pokazuju da nam unutarnji antioksidansi mogu pomoći u zaštiti od vanjskih prijetnji poput oštećenja od sunca.

3) Omega 3 i riblja ulja

Omega-3 masne kiseline hvale širok raspon zdravstvenih dobrobiti, uključujući poboljšanja zdravlja vašeg mozga, srca i očiju. Iako svakodnevno uzimanje dodatka ribljeg ulju može biti korisno tijekom cijele godine, posebno je korisno za vašu kožu tijekom velikih ljetnih vrućina.

4) Astaksantin (AST)

Astaksantin je antioksidans koji može zaštititi stanice od oštećenja i poboljšati imunološki sustav. Prema studiji iz 2020. , AST može dati širok raspon vrlo potentnih farmakoloških učinaka.

“To uključuje zaštitu od oštećenja stanica izazvanih UV zračenjem i kroničnih upalnih bolesti, promicanje imunomodulacijskih aktivnosti, ublažavanje metaboličkih sindroma, kardioprotektivne učinke, antidijabetičko djelovanje, inhibiciju oštećenja neurona, učinke protiv starenja kože i antikancerogeno djelovanje, kao i suzbijanje peroksidacije stanične membrane”, napisali su autori studije.

5) Probiotici

Tijekom ljeta ljudi više putuju i češće mijenjaju prehranu, što može poremetiti zdravlje crijeva. Probiotici mogu pomoći u održavanju zdravog probavnog sustava uravnotežujući crijevne bakterije, što je potrebno za cjelokupno zdravlje, imunološku funkciju i općenito dobrostanje.

6) Elektroliti

Ljeti je neophodno ostati hidriran, a povećanje unosa elektrolita može pomoći održavanjem odgovarajuće ravnoteže tekućine u vašim stanicama i usmjeravanjem vode i drugih hranjivih tvari u dijelove vašeg tijela koji ih trebaju.

7) Vitamin D

Mogli biste pretpostaviti da ćete tijekom ljeta dobiti dovoljno vitamina D, što čini nepotrebnim uzimanje dodatka vitamina D. Međutim, stručnjaci kažu da ako redovito nanosite kremu za sunčanje, a trebali biste biti, vaša bi razina još uvijek mogla biti niska.

“Iako je vitamin D poznat kao ‘sunčev vitamin’ jer ga naša tijela mogu proizvesti kada su izložena sunčevoj svjetlosti, korištenje kreme za sunčanje za zaštitu od UV zraka može ograničiti sintezu vitamina D”, napominje Chris Mohr, stručnjak za fitness i nutricionizam.

8) Beta-karoten

Nije samo vaša koža ta koja može stradati pod sunčevim zrakama – one također mogu oštetiti vaše oči. Zato se preporučuje uzimanje dodataka beta-karotena ljeti kako bi vaša koža i oči imale koristi od smanjenja razine oksidativnog stresa.

9) Kolagen

Kada sunce počne pržiti, zaštita vaše kože kolagenom može spriječiti prekomjerna oštećenja i suhoću. Kolagen može biti najbolji prijatelj vaše kože jer pomaže u održavanju njezine elastičnosti i razine vlažnosti.

10) Cink

Cink podržava zdravlje kože i imunološku funkciju. Može biti od pomoći u zacjeljivanju, posebno kod ogrebotina i posjekotina, a također može pomoći u zaštiti vaše kože od UV oštećenja. Zapravo, to je i ključni mineral u kremama za sunčanje koji dodatno pomažu u zaštiti od UV zraka.

