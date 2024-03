Devet tajni koja krvna grupa može otkriti o vama

Podijeli :

Krvna grupa može otkriti dosta toga o nečijem zdravlju. Od bolesti srca i moždanog udara do određenih vrsta raka, evo zašto je krvna grupa važna...

Osim ako ste nedavno darovali krv, možda nećete puno razmišljati o svojoj krvnoj grupi. Prisutnost ili odsutnost određenih molekula zvanih A ili B antigeni, kao i proteina zvanog Rh faktor, određuju koja od osam uobičajenih krvnih grupa teče vašim venama. Oni mogu utjecati na druge dijelove vašeg tijela, uključujući krvne žile, neurone i trombocite, i kao rezultat toga, vaša krvna grupa može biti povezana s rizikom od razvoja određenih bolesti, piše The Healthy.

Tipovi A, B, AB: Bolesti srca

Ne-0 krvne grupe imaju 25 do 30 posto višu razinu proteina za zgrušavanje krvi poznatih kao von Willebrandov faktor i faktor VIII. Dijelom, zbog te razlike, ljudi koji imaju ove krvne grupe imaju 15 posto veći rizik od smrti od bolesti srca u usporedbi s ljudima s drugim krvnim grupama, prema istraživanju BMC Medicine iz 2015.

Tip O: Manji rizik od krvnih ugrušaka

Uzimajući u obzir da krvna grupa 0 ima niže količine proteina koji pomažu zgrušavanju krvi pa je manja vjerojatnost da će ljudi s ovom krvnom grupom patiti od krvnih ugrušaka.

“Ne treba pretpostaviti da to što je krvna grupa 0 znači da je pojedinac ‘zaštićen’ ili da je krvna grupa A izložena većem riziku”, kaže Terry B. Gernsheimer, hematolog i direktor UW medicinske transfuzijske službe u Seattle Cancer Care Alliance u Washingtonu.

Tip 0: Problemi s plodnošću

Tip 0 je možda najčešća krvna grupa.

Kako navodi istraživanje objavljeno u časopisu Human Reproduction, žene s tipom 0 su imale dvostruko veću vjerojatnost da će imati manje jajnih stanica za oplodnju.

Drugo istraživanje objavljeno u Journal of Assisted Reproduction and Genetics pokazalo je da žene s krvnom grupom 0 i A imaju manje šansi da će iznijeti uspješnu trudnoću u pomoć IFV, nego one s tipom B koje imaju više izgleda.

Ne-0 tip: Povećan rizik od raka želuca

Još jedno zanimljivo otkriće iz studije BMC Medicine koja je povezala određene krvne grupe s većim rizikom od srčanih bolesti: Krvne grupe koje nisu 0 (A, B ili AB) imale su povećan rizik od raka želuca, vjerojatno zbog upalnog odgovora na bakterije H. pylori. (Bakterije su uzročnici čira na želucu.)

Ne-0 tipovi: Duboka venska tromboza

Zbog razlika u zgrušavanju, A/B krvne grupe imaju veću vjerojatnost da će patiti od venske tromboembolije – ugruška koji se stvara u dubokim venama nogu, prepona ili ruku (duboka venska tromboza ili DVT) i može prekinuti putovanje do pluća (plućna embolija) u usporedbi s tipovima 0, prema istraživanju objavljenom u časopisu Blood Transfusion.

Studija je dodatno otkrila da ne-0 tipovi s nasljednom trombofilijom, stanjem u kojem se krv abnormalno zgrušava, povećavaju rizik trostruko.

Tip AB: Gubitak pamćenja

Iako je AB najrjeđa krvna grupa, istraživanje objavljeno u časopisu Neurology 2014. sugerira da ljudi s tom krvnom grupom imaju 82 posto veću vjerojatnost da će razviti kognitivne probleme koji bi kasnije u životu mogli dovesti do demencije nego ljudi s drugim krvnim grupama.

Autori studije teoretiziraju da bi to moglo biti zato što AB krv ima više razine faktora VIII.

Tip A ili B: Dijabetes

Ljudi s krvnom grupom A ili B imaju do 21 posto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u usporedbi s onima s krvnom grupom 0, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Diabetologia. (Oni koji su bili B pozitivni imali su najveće izglede.)

Iako nije točno poznato zašto, jedna je od teorija je da krvna grupa može utjecati na GI mikrobiom, što onda može utjecati na metabolizam glukoze i upalu.

Vjerojatno vam neće reći ništa o vašoj osobnosti

Postoji teorija da vaša krvna grupa može objasniti zašto se ponašamo na određeni način. Iako to uglavnom nije dokazano, jedna japanska studija objavljena u PLOS ONE otkrila je da se neke osobine ličnosti razlikuju između krvnih grupa.

Osobe s tipom A, na primjer, postigle su više ocjene u postojanosti u usporedbi s tipovima B ili O.

Međutim, čak i istraživači napominju da nema dovoljno podataka koji bi dokazali vezu. Dok ne saznamo više, čini se da ne možete koristiti svoju krvnu grupu kao žrtvenog jarca kojeg biste mogli okriviti za svoje ponašanje.

Ne morate okrenuti život naopako

Vaša krvna grupa sigurno nije faktor koji će zapačatiti vašu sudbinu, kad je u pitanju zdravlje.

“Važno je razumjeti da se krvne grupe razlikuju u različitim etničkim grupama i unutar etničkih grupa ovisno o tome gdje su se naselili tijekom migracija”, kaže dr. Gernsheimer.

“Ove razlike u kulturama mogu dovesti do razlika u prehrani i načinu života koji dodatno utječu na rizik.”

Osim toga, iako postoji mnogo načina na koje vaša krvna grupa može utjecati na vaše zdravlje, dr. Gernsheimer kaže da “nema dobrih dokaza da bi zbog toga trebalo promijeniti nečiji način života.”

