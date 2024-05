Dobro se osjećaju uz vas: Sedam znakova da imate osobnost zbog koje vas ljudi žele upoznati

Podijeli :

Unsplash/Brooke Cagle

Znate li da 70 posto ljudi ima "sindrom varalice". To znači da ne misle da su dovoljno dobri unatoč dokazima.

Dakle, ako ne shvaćate da ste šarmantni, to ne znači da niste. Samo se trebate uvjeriti u to.

Evo zašto:

Ljudi će bolje prihvaćati ono što imate za reći (prema zakonu vibracija). Više ćete napredovati na poslu ili u školi. Vaša vjera u sebe će se manifestirati u uspjeh.

Održavat ćete dobre odnose s ljudima unatoč različitim mišljenjima, uvjerenjima i podrijetlu. Ovo je važno ako vam je cilj pronaći dobar posao ili upoznati idealnog partnera. Osim toga, šarm je multiplikator utjecaja.

To čini ljude sretnima i zahvalnima. Oni će učiniti ono što ih možda tražite i ponuditi svu svoju pažnju i brigu.

Prema istraživanju, šarmantnoj će osobi biti najlakše na poslu i u životu jer joj ljudi oko nje vjeruju i podržavaju je.

Karizma je nevidljiva aura pozitivnih vibracija koje vas čine privlačnima. To može biti posljedica urođene osobine ili samorazvijenog ponašanja.

Evo 7 znakova da ste šarmantni (i da toga niste svjesni):

1. Imate vibru neustrašivosti

Moj blizak prijatelj je jedan od onih ljudi koji vole isprobavati nove stvari svaki dan – bez obzira koliko čudne ili strašne one bile. Ako netko predloži da odemo na divlje kampiranje u šumi, on je za to.

Prije nekoliko godina bila sam na zabavi, a on je rekao: “Htio sam probati heli-skijanje. Biste li mi se pridružili?”

Pomislila sam: “O Bože, ne! To je užasna ideja!”, objašnjava spisateljica Lee Wolfe Blum za Your Tango.

2. Imate blag izraz lica

Netko pametniji od mene jednom je rekao: “Sposobnost da se smijete sami sebi je najbolja kvaliteta koju osoba može imati.”

Vjerujem da je to istina. Kada zbijate šalu ili se smijete situaciji u kojoj ste se našli, to govori dvije stvari o vama:

1. Znate sebe.

2. Dovoljno ste sigurni da sebe ne shvaćate previše ozbiljno.

Ovo je nevjerojatno privlačno drugima jer je to znak da ste dovoljno sigurni da se ne branite ili ne uvrijedite zbog svake sitnice.

Dobro je pozvati ljude da se smiju s vama dok se vi sami sebi smijete. Možda si budala, ali ti si budala koja je glavna.

3. Imate pozitivnu “afektivnu prisutnost”

Psihološka studija sugerira da je to dio vaše osobnosti zbog kojeg se netko osjeća ugodno u vašoj prisutnosti. Izraz je “afektivna prisutnost”.

Čovjek kojeg poznajem jednom mi je rekao da ima tu neobičnu sposobnost da natjera svakoga da se osjeća kao njegov najbolji prijatelj. Gotovo mu se to činilo kao salonski trik. Kad bi s nekim proveo više od pet minuta, oni bi otišli misleći da imaju novog najboljeg prijatelja.

Imao je tu magičnu sposobnost da učini da se svi osjećaju posebnima. Ako imate ovu kvalitetu, ljudi će vas vjerojatno privući, a da ne znaju zašto.

Nikad nisam bio siguran kako je to uspio. Ali mislim da je to imalo veze s njegovom sposobnošću da bude prisutan. Nije razmišljao o sebi ili svom sljedećem potezu. Potpuno se usredotočio na drugu osobu.

Imao je smisao za to da se ljudi osjećaju uključenima. Postavljao bi osobna pitanja, ali na nenametljiv način.

4. Prihvaćate svoju ranjivost

U svojoj knjizi Daring Greatly, Brene Brown govori o važnosti ranjivosti:

Ranjivost nije slabost. To znači biti otvoren i iskren o svojim borbama i strahovima. To je priznanje kada trebate pomoć ili se osjećate izgubljeno.

Za to je potrebna hrabrost jer živimo u svijetu koji nam govori da ga prihvatimo i sami se nosimo sa svojim problemima.

Ipak, kada se otvorite drugima, to stvara vezu koju je teško raskinuti. U psihologiji se to naziva “Pratfall efekt”. Primjer: Postoji velika razlika između reći: “Imao sam težak dan na poslu” i “Osjećam se kao da nisam dovoljno dobar i bojim se da bih mogao dobiti otkaz.”

Prva izjava je površinska razina. Za drugu je potrebna hrabrost, ali pušta drugu osobu unutra.

Stvara povjerenje.

5. Dopuštate drugima da uđu u vaš svijet

Prije nekoliko godina imao sam prijatelja koji bi me uveo u najbolje sportske klubove. Nije bilo važno ako nisam član. Uvijek je nekoga poznavao, a mi bismo odmah ušli.

I zato što me on uvukao, osjećao sam se posebno. Osjećao sam se kao da sam dio elitne skupine. Ako možete učiniti da se netko osjeća kao da je dio nečeg posebnog, to će stvoriti trenutnu vezu. Zbog toga žele više biti u vašoj blizini.

Oni ne najavljuju samo novi proizvod. Zbog njih se osjećate kao da ste dio revolucije. Daju vam osjećaj da svojim prisustvom mijenjate svijet.

Učiniti da se drugi osjećaju kao insajderi stvara snažan osjećaj lojalnosti. To je jedna od najšarmantnijih stvari koje možete učiniti.

6. Možete sjediti u svojoj neugodi

Svi smo bili u situacijama u kojima vlada neugodna tišina. Možda ste na prvom spoju, a razgovor utihne. Ili ste na zabavi i nađete se sami.

Većina ljudi ne zna što učiniti u takvim situacijama. Počinju se osjećati tjeskobno, a njihov um juri, pokušavajući smisliti nešto – bilo što – za reći.

Ono što šarmantni ljudi rade je da sjede sa svojom neugodom. Ne pokušavaju ispuniti tišinu besmislenim razgovorom. Jednostavno se opuste i puste trenutku da bude ono što jest.

To ne znači da ne obraćaju pozornost. Jednostavno im odgovara šutnja i znaju da nije kraj svijeta ako u razgovoru vlada zatišje.

7. Dobar ste slušatelj i komunikator

Najbolji razgovori nisu oni u kojima oboje razgovaraju jednako. Najbolji razgovori često su oni u kojima jedna osoba većinu vremena govori, a druga sluša. Ako ste dobar slušatelj, ljudi će vas privući jer znaju da vam mogu povjeriti svoje tajne i priče.

Oni znaju da ne čekate samo svoj red da govorite – zanima vas što oni imaju za reći.

Dobar slušatelj također je i dobar komunikator. Znate postaviti prava pitanja u pravo vrijeme i ne bojite se biti ranjivi i podijeliti vlastite priče.

Ljude privlače oni koji su otvoreni i iskreni, pa ako ste dobar slušatelj, ujedno ste i šarmantna osoba.

