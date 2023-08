Studija otkrila: Osobe koje imaju ove osobine lako nasjedaju na prevare

Podijeli :

Velik broj ljudi svake godine nasjeda na raznorazne prevare na internetu. Phishing i smishing su najčešće od njih, a podrazumijevaju krađu identiteta lažnim porukama e-pošte, odnosno SMS porukama. Mnoge od takvih prevara usmjerene su i na krađu osjetljivih podataka, ali i novca.

Neki će se možda iznenaditi, no nova studija je pokazala da osobe koje imaju određene osobine lakše nasjedaju na prevare. Make use of donosi popis šest takvih osobina.

1. Ekstrovertni ste

Prema studiji Sveučilišta u Torontu, ekstrovertni ljudi skloniji su tome da nasjednu na prevaru. Studija je pokazala da su ekstroverti društveni, samouvjereni i orijentirani na ciljeve, što su inače pozitivne osobine kod ljudi, ali također su to i osobine koje prevaranti mogu iskoristiti.

Introveri, s druge strane, pažljivo proučavaju i planiraju sve prije nego donesu neku odluku. Osim toga, manje se uključuju u društvene situacije, društvene medije pa stoga i lakše prepoznaju prevarante i rizike.

Primjerice, jedna od prevara uključivala je lažne poruke korisnicima o tome da im je istekla zaštita od virusa na uređaju. U toj situaciji, ekstroverti su skloniji tome da odgovore na takvu lažnu poruku i reagiraju kako je navedeno u njoj.

2. Prijatni ste

Inače je to pozitivna osobina jer označava da je s vama lako komunicirati i surađivati, a to mogu iskoristiti prevaranti, osobito oni koji igraju na emocije kao što su sažaljenje, tuga ili očaj.

Primjerice, kada prevarant pošalje mail u kojemu se pretvara da je vaš radni kolega i traži od vas da mu kupite neki poklon bon ili slično da bi se izvukli iz teške situacije, osobe koje su prijatne i lako se slažu i pristaju na tuđe molbe lakše će nasjesti na takvu prevaru.

3. Udovoljavate ljudima

Osobe koje su uvijek trude da udovolje drugim ljudima su sklonije tome da nasjednu na prevaru, osobito prevaru one vrste u kojoj se traži hitna reakcija.

Primjerice, ako vam se na Facebooku javi prevarant koji se pretvara da je jedan od vaših prijatelja i traži od vas novac da bi hitno riješio neki medicinski problem, ako ste tip osobe koja udovoljava drugima, veća je šansa da ćete odmah reagirati na ovu prevaru.

4. Lakovjerni ste

Osobe koje olako vjeruju drugima mogu biti glavna meta prevaranata. Lakovjerni ljudi su obično optimistični i ne gledaju druge kao prijetnju, dok ne postane prekasno.

5. Strah ili poštovanje autoriteta

Važno je poštovati autoritete kao što su primjerice vaši nadređeni ili vladine organizacije. No, pretjerano poštovanje ili čak strah mogu vas učiniti idealnom metom za prevarante.

Primjerice, prevaranti se mogu pretvarati da predstavljaju Poreznu upravu ili neku drugu sličnu instituciju i mogu vas tražiti da uplatite novac ili mogu tražiti neke druge vaše podatke. Ako pretjerano poštujete autoritet ili pak kod vas prevaladava strah, možete biti skloniji tome da reagirate na ovakvu vrstu prevare.

6. Ne znate se kontrolirati

Jedna od najčešćih taktika kojom se prevaranti služe jest žurnost. Znaju da ako potencijalnoj žrtvi ostave dovoljno vremena da sve istraže, prevara će propasti. Stoga kreiraju dojam hitnosti i potrebe za brzom reakcijom kako bi namamili žrtvu.

