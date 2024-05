Most predlaže Penavu za predsjednika Sabora, Troskot naveo tri razloga zašto

Marijana Puljak iz stranke Centar bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je s našim Igorom Bobićem razgovarala o mogućim postizbornim koalicijama.

“Naša je dužnost da se dobro oznojimo da HDZ ne dođe treći put na vlast. Da oni imaju čistu situaciju, složili bi Vladu do sada. Nemaju složenu većinu. Jedina realna situacija je napraviti antikorupcijsku većinu saborskih zastupnika koji su prije ovih izbora govorili da su protiv korupcije. 83 zastupnika su tijekom kampanje bili vrlo glasni oko toga. Ako je to jedna stvar koja nas ujedinjuje, idemo to napraviti. Ako HDZ dođe treći put na vlast ovo je zaista “laku noć, Hrvatska”."

