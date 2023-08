Imate visok tlak? Ovo nije hrana za vas

Podijeli :

Ako pokušavate sniziti krvni tlak, vjerojatno ste morali napraviti neke promjene u prehrani - pogotovo kada je riječ o praćenju unosa natrija.

“Pokazalo se da konzumiranje previše natrija kod nekih ljudi podiže krvni tlak, pa je važno razumjeti koja hrana sadrži veliku količinu natrija i kako može utjecati na vaš krvni tlak”, objašnjava Amber Pankonin, registrirana nutricionistica i vlasnica food bloga Stirlist.

Stručnjaci vjeruju da je natrij, koji unosimo u tijelo u obliku kuhinjske soli, jedna od najgorih stvari koje možete konzumirati ako imate visoki krvni tlak, jer sužava krvne žile, a istovremeno čini da vaše srce pumpa više krvi u njih, podižući krvni tlak i prisiljavajući srce da radi više, piše Eat This Not That, prenosi City magazine.

“Ako imate visoki krvni tlak, Američko udruženje za srce preporučuje da se ne unosi više od 1.500 mg natrija dnevno”, rekla je Pankonin.

A ako nemate visoki krvni tlak, Američko udruženje za srce preporučuje da ne konzumirate više od 2,300 mg natrija dnevno. Ova preporuka može poremetiti naše ustaljene navike, pogotovo zato što prerađena hrana za kojom mnogi od nas obično posežu tijekom ručka obično ima visok sadržaj natrija. Sljedećih šest namirnica posebno je loše za osobe s visokim krvnim tlakom.

Sjemenke suncokreta

“Ovaj međuobrok može biti dobar za putovanja i utakmice, ali je užasan za krvni tlak”, kaže Pankoninova i dodaje: “Ovisno o marki, sjemenke suncokreta mogu sadržavati čak 1.000 mg natrija ili više po obroku.”

Prerađeno meso, sir i krekeri

“Natrij se koristi za konzerviranje prerađenog mesa, sol se koristi za aromatizaciju sira i sprječavanje rasta bakterija, a krekeri su puni soli. Ako uživate u kombinaciji ove tri namirnice, potražite nekontrolirano meso, sireve s niskim udjelom natrija poput parmezana ili švicarskog sira i krekere s niskim sadržajem natrija”, kaže registrirani dijetetičar Jonathan Valdez.

Čips i umaci od prerađenog sira

“Neka umaci od sira sadrže do 390 mg natrija po porciji”, kaže Pankoninova i dodaje: “Kada su u pitanju oni, teško je procijeniti veličinu dijela koji neće negativno utjecati na vaš krvni tlak.”

Kiseli krastavci

“Kiseli krastavci su niskokalorični i vrlo zasićeni, ali treba napomenuti da imaju vrlo visok sadržaj natrija, čak 275 mg po porciji od 30 g”, objašnjava Pankonin.

Juhe iz vrećice

“Ako planirate napraviti vruću juhu iz vrećice na hladan dan, razmislite ponovno. U jednoj od ovih juha može biti i do 1000 mg natrija”, kaže Valdez i savjetuje da odaberete juhe koje imaju manji sadržaj natrija.

Peciva

“Pekarska peciva ili smrznuta peciva za pečenje sadrže mnogo natrija. Neki od njih možda nemaju slani okus, pogotovo kada se poslužuju sa slatkim punjenjem, ali njihov sadržaj natrija uglavnom je visok”, kaže Pankonin.