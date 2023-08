Napuknuo spektakularni most koji je građen godinama

Podijeli :

Autoceste FBiH

Most kod mjesta Počitelj u BiH, opisivan kao jedan od najspektakularnijih objekata na autocesti koja se u toj zemlji gradi na trasi koridora V c, napuknuo je tek nakon što je izgrađen a to je tek jedan u nizu problema koji dovode u pitanje prognoze po kojima bi u idućih šest godina trebala biti dovršena ta prometnica.

Most preko Neretve dug je oko kilometar, a izgrađen je na stupovima visokim 100 metara i poveznica je ka već izgrađenom dijelu autoceste koja od Međugorja vodi ka Hrvatskoj i spaja se s Dalmatinom.

Rokovi za izgradnju mosta opetovano su probijeni pa su iz Autocesta Federacije BiH s neskrivenim zadovoljstvom početkom srpnja objavili kako je spajanje konstrukcije napokon dovršeno i sada treba još samo izgraditi priključnu cestu da bi on od jeseni bio pušten u promet.

Direktor tog poduzeća Denis Lasić, koji je dužnost preuzeo u svibnju, opisao je to kao “početak aktivnijeg, dinamičnijeg razdoblja a u kojemu je cilj intenzivirati izgradnju autoceste u Hercegovini”.

No nepunih mjesec kasnije mediji su otkrili kako je konstrukcija na novoizgrađenom mostu, vrijednom više od 28 milijuna eura i koji još nije ni pušten promet, već popucala.

Napukline su vidljive na donjoj ploči mosta između dva stupa, a navodno su se pojavile tijekom zatezanja kabela koji drže konstrukciju.

Direktor Autocesta FBiH potvrdio je kako su medijski navodi točni, ali tvrdi kako nije riječ o velikom problemu, odnosno kako stabilnost mosta nije ugrožena.

“Uglavnom, nema potrebe za uznemiravanjem javnosti. To su stvari koje se događaju, ali na izvođaču je da ih blagovremeno riješi”, izjavio je Lasić.

No portal Fokus objavio je nakon toga kako su napukline tek jedan od problema s mostom kod Počitelja, a njegova gradnja najbolja je ilustracija s kakvim se nemarom, povezanim s korupcijom, gradi autocesta na koridoru V c.

Za gradnju mosta angažirane su kineske tvrtke Sinohydro Corporation Limited, Powerchina Roadbridge Group Co. te China Gezhouba Group, koje su, zajedno s azerbajdžanskom tvrtkom Azvirt Limited Liability Company, 2019. dobile taj posao kao najpovoljniji na javnom natječaju.

Oni su pak ubrzo za većinu radova angažirali podizvođača odnosno širokobriješki “Hering” iako na to nisu imali pravo, tvrdi Fokus.

Spajanje konstrukcije mosta pritom je kasnilo više od 200 dana, a Lasić je u konačnici potvrdio kako se kineske tvrtke “nisu najbolje snašle” u BiH.

Kinezi su kanili nastaviti s prijavama za gradnju preostalih dionica na autocesti, no to im je, kako navodi portal Fokus pozivajući se na odluku Autocesta, zbog prijevara odnosno lažne dokumentacije s kojom su se prijavljivali na natječaje zabranjeno na razdoblje od dvije godine kao i turskoj tvrtki Ozaltin lnsaat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi.

Mediji su ranije objavili kako je Lasićev prethodnik na mjestu direktora Autocesta FBiH Elmedin Voloder tijekom mandata “namještao” poslove na gradnji autoceste tvrti “Divel” koju je godinama prije toga vodio.

Gradnja autoceste na koridoru V c između Budimpešte i Ploča na dijelu koji prolazi kroz BiH u dužini od oko 330 kilometara traje već gotovo 30 godina, a do sada je izgrađeno oko 130 kilometara te prometnice.

Iz Autocesta Federacije BiH ranije su najavili kako bi cijeli koridor trebao biti u funkciji za šest godina, s tim da bi sjeverni dio do granice s Hrvatskom kod Svilaja mogao biti dovršen do kraja 2024. godine dok puštanje u promet južne dionice iz pravca Sarajeva ka Mostaru ovisi o dinamici gradnje tunela kroz planinu Prenj koja još nije ni započela.

