Je li obična boja iz kutije loša za kosu? Evo što kažu stručnjaci

Podijeli :

Pexels

Profesionalno bojanje kose može vas puno koštati zbog čega može biti primamljivo kupiti boju u dućanu i sam si obojati kosu. No pri bojanju treba paziti na odabir boje kao i na potencijalne opasnosti od oštećenja kose.

Obje opcije mogu napraviti određenu štetu, ali u salonu imate stručnjaka koji nadzire proces i prilagođava ga vašim potrebama, što ga općenito može učiniti manje štetnim, prenosi portal Real Simple.

Najveća razlika između boje iz kutije i profesionalne boje je u tome što s prvom dobivate proizvod jedne veličine za sve, dok s potonjom dobivate prilagođeni tretman.

Pola kilograma za dva eura: Sjemenke koje čine čuda za zdravlje

Boja za kosu u kutiji također ima tendenciju koristiti agresivnije formule sa višom razinom amonijaka što može dodatno oštetiti vaše vlasi.

Moderne boje iz kutije sadrže manje opasnih kemikalija

“Postoje neke formule koje nisu tako oštre kao što su bile, a sada postoji mnogo različitih boja koje možete odabrati na temelju vašeg krajnjeg cilja i razine udobnosti”, napominje koloristica Katelyn Ellsworth. “Ne ostavljaju sve boje kosu s neželjenim pramenovima ili mirisom kojeg se ne možete riješiti, tako da drugim riječima, postoje opcije” napominje.

Ne bacajte kore od voća! Osam načina kako ih možete iskoristiti

“Moderne verzije boja u kutiji često se mogu pohvaliti hidratantnim sastojcima i manje jakim kemikalijama. One su poput šminke za kosu prožete njegom kože,” pojašnjava stručnjakinja za kosu Cyd Harrise. “Međutim, još uvijek se ne mogu prilagoditi vašoj jedinstvenoj teksturi kose kao što to može salonska boja.”

Uvijek napravite test pramenova prije bojanja

Boje iz kutije prilično su napredovale tijekom godina, a današnji proizvodi nude nježnije formule i širi raspon mogućnosti boja. To može biti dobra opcija za one koji žele uštedjeti novac, no zahtijeva pozornost i dobro praćenje uputa proizvođača.

Kada se bojite kod kuće, uvijek napravite test pramenova kako biste izbjegli pogrešku s bojanjem i razmislite o tome da potrošite samo malo više na kvalitetnije proizvode

Čarobna namirnica: Jedite ju za večeru i masti će vam se topiti u snu Objavljen popis 12 najboljih otoka u Europi: Jedan hrvatski zauzeo je prvo mjesto