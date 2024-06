Tri znaka na vašem tijelu mogu ukazivati na visok kolesterol. Prepoznajte ih

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Praćenje razine kolesterola može biti jednostavan način za procjenu jedete li pravilno ili imate li dovoljno tjelesne aktivnosti. Međutim, osim ako ne navratite u ordinaciju svog liječnika opće prakse, nije uvijek lako odrediti koliko ste doista u formi i zdravi.

Jedini siguran način da znate imate li visok kolesterol, a koji se može kontrolirati dijetom, tjelovježbom i lijekovima, jest krvni test. Međutim, ako primijetite bilo koji od ovih znakova na licu, rukama ili nogama, ili ako ste jednostavno zabrinuti zbog razine kolesterola, trebali biste se odmah obratiti svom liječniku opće prakse, prenosi The Mirror.

Lice

Kada je u pitanju uočavanje visokog kolesterola, vaše bi lice moglo otkriti sve. Brzi pogled u ogledalo može biti sve što je potrebno da prepoznate jeste li u opasnosti.

Kolesterol putuje kroz razgranatu mrežu krvnih žila u tijelu, često se nakupljajući u određenim područjima. Jedno takvo područje može biti oko očiju, gdje se mogu pojaviti tri glavna simptoma.

Jedan od znakova visokog kolesterola poznat je kao ksantelazma – to su izbočine koje se mogu stvoriti na kapcima ili okolnoj koži. Oni su rezultat masnih naslaga kolesterola koji se nalaze odmah ispod površine, što im daje prepoznatljivu žućkastu nijansu.

Iako su obično bezopasni i bez iritacije, oni mogu biti pokazatelj viših razina masnoća u vašem krvotoku.

Još jedan uobičajeni znak koji se može uočiti u nečijim očima je poznat kao arcus senilis, koji se manifestira kao plavi, bijeli ili sivi krug oko obojenog dijela vašeg oka, šarenice. Često počinje kao linija na vrhu i dnu vaše šarenice, prije nego što se razvije u puni krug.

Muškarci imaju veću vjerojatnost da će razviti ovaj prsten oko šarenice, što služi kao upozorenje da bi vam razina kolesterola mogla porasti – fenomen koji s godinama postaje sve rašireniji. Ako se ovaj prsten pojavi kod djece, to se naziva arcus juveniles i još je jači pokazatelj povišenog kolesterola.

Treći najčešći simptom nakupljanja masnoće u vašim krvnim žilama je razvoj okluzije retinalne vene, što rezultira izbočenjem oka. Ovo ozbiljno stanje može nastati kada se kolesterol odvoji i začepi venu koja krvlju opskrbljuje mrežnicu, uzrokujući njezino curenje.

Ruke

Vaše ruke mogu otkriti isto toliko znakova nakupljanja kolesterola koliko i vaše oči. Međutim, mnogi ljudi mogu zanemariti simptome kao što su natečeni zglobovi ili male kvržice na rukama.

Tendon xanthomata može dovesti do stvaranja naslaga kolesterola oko tetiva u vašem tijelu, što rezultira bolovima i oticanjem. Iako je to najviše vidljivo na zglobu, može se dogoditi bilo gdje, uključujući i Ahilovu tetivu.

Visoki kolesterol često se može zanemariti, a mnogi njegovi simptomi pripisuju se drugim čimbenicima. Jedan takav znak da su vam razine možda previsoke česti su ili bolni osjećaj trnaca u rukama.

To se događa kada naslage kolesterola u vašim krvnim žilama počnu ograničavati protok krvi, uzrokujući trnce u rukama dok krv bogata kisikom teško cirkulira. Međutim, to ne uzrokuje utrnulost, pa ako imate ovaj simptom, ali ne možete osjetiti prste, to nije zbog razine kolesterola.

Još jedan pokazatelj su blijedi nokti, što znači da kroz krvne žile vaše ruke ne teče dovoljno krvi.

Noge

Ovi se simptomi također mogu manifestirati na vašim nogama. Budući da kolesterol uzrokuje stvaranje plakova u krvi, sužavanje krvnih žila, utrnulost.

Takvi bi simptomi trebali potaknuti posjet liječniku opće prakse jer mogu ukazivati ​​na perifernu arterijsku bolest (PAB). Kardiovaskularni institut NJ upozorava: “Noge su vam prilično daleko od srca, ali su također izložene riziku od komplikacija zbog visokog kolesterola.”

“Periferna arterijska bolest (PAD) je komplikacija koja se može razviti kada arterije u vašim nogama postanu preuske zbog nakupljanja visoke razine kolesterola.”

“PAD može uzrokovati utrnulost i trnce u vašim nogama ili stopalima. Gubitak osjeta može povećati rizik od čira i drugih rana koje sporo zacjeljuju. Još jedan uobičajeni simptom PAD-a je bol u nogama koja se osjeća kao grčenje mišića, osobito tijekom tjelesne aktivnosti.”

Ako se borite s bilo kojim od ovih osjećaja ili ste samo općenito zabrinuti za svoje zdravlje i način života, jedino rješenje je odlazak liječniku opće prakse na pretrage kolesterola i savjet kako ga smanjiti.

