Kada trebate promijeniti mobitel? Ovo su znakovi da je vrijeme za novi uređaj

Pametne telefone koje već godinama svugdje nosimo sa sobom možemo koristiti za slušanje glazbe, plaćanje namirnica, ali i nebrojene druge stvari. Ovi uređaji postali su izdržljivi i prilično su dugotrajni, čak i ako im povremeno treba servis.

Kupnja novog telefona veliki je izdatak pa je razumljivo da želite zadržati stari koliko god je to moguće.

Tehnički stručnjaci za BestLife otkrili su kada je vrijeme za zamjenu pametnog telefona i na koje sve znakove treba obratiti pozornost.

Tim Tincher iz Reviews.org rekao je da potrošači u prosjeku provode oko četiri i pol sata dnevno gledajući u zaslone pametnih telefona.

Jasno je onda da su telefoni postali velik dio naših života i da ne želimo neugodna iznenađenja u vidu toga da nam telefon u jednom trenutku samo otkaže poslušnost.

Znakovi na koje treba obratiti pažnju

Telefon prestaje primati ažuriranja softvera

Možda niste svjesni koliko se često događaju, ali vaš pametni telefon redovito prima ažuriranja softvera. Neka ažuriranja mogu dodati velike nove značajke vašem uređaju, dok drugi popravljaju sigurnosne nedostatke. Ako nastavite koristiti telefon predugo, mogli biste izgubiti ovu pogodnost.

“Operacijski sustav obično podržava telefon u prosjeku oko pet godina, sa svim uključenim sigurnosnim ažuriranjima”, kaže Steven Athwal, izvršni direktor i osnivač The Big Phone Store.

Propuštate važne nove značajke

Iako tehnološke tvrtke vole davati velike najave o poboljšanim mogućnostima svojih najnovijih modela, nije svako izdanje dobro.

“Kao stručnjak za tehnologiju, preporučujem da svoj pametni telefon zamijenite kada je star nekoliko generacija”, kaže Rajesh Namase, tehnološki bloger i suosnivač TechRT-a. “Iako možete popraviti neke probleme s hardverom na starijim modelima, dobivanje modernih značajki poput plaćanja dodirom i boljih mogućnosti kamere može učiniti korisničko iskustvo puno boljim.”

Popravak košta previše

Posljednjih godina telefoni su poboljšani kako bi se oporavili od padova i oštećenja vodom. Međutim, kako se problemi povećavaju, njihovo održavanje može postati skupo.

“Iako je popravak ovih problema uvijek opcija, ako vaš telefon ima nekoliko problema odjednom, gnjavaža i trošak popravljanja svega možda se ne isplati”, kaže Dan Quick, predsjednik Mobile Klinik.

Kaže da ako telefon ima samo jedan bitan problem, vjerojatno još uvijek vrijedi nešto novca. U tom slučaju razmislite o zamjeni dok još ima neke funkcije.

Problemi s trajanjem baterije

Svi znaju da se baterije s vremenom kvare. Umjesto da živite vezani uz punjač i utičnicu, razmislite o zamjeni telefona.

Problemi s vezom

Vaš telefon je dobar onoliko koliko je dobra njegova sposobnost komunikacije. S vremenom se njegova sposobnost da izvrši čak i ovu najosnovniju funkciju može pogoršati i otežati vam korištenje uređaja kada vam je najpotrebniji.

“Ako vaš telefon ima stalne probleme s mrežnom vezom, kao što su problemi s Wifi ili Bluetoothom, to može biti znak kvara hardvera”, kaže Athwal za Best Life. “Noviji dodaci i mreže (5G) možda neće podržavati starije uređaje pa bi to mogao biti dobar znak da je vrijeme za novi telefon.”

Ponestaje vam prostora

Nema ništa gore nego snimiti fotografiju u neprocjenjivom trenutku, samo da otkrijete da vam je dostupna memorija premala za pohranjivanje slike. Stručnjaci kažu da ovo trebate shvatiti kao znak da je vrijeme za zamjenu uređaja.

“Pretpostavimo da je pohrana vašeg telefona često puna i da vas muče skočne poruke koje preporučuju kupnju dodatne pohrane ili brisanje stavki”, kaže Athwal. “U tom slučaju, to može biti dobar znak da vam treba telefon s većim kapacitetom za pohranu.”

