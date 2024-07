Isplati li se više graditi kuću ili kupiti montažnu? Donosimo cijene i detalje na koje valja obratiti pažnju

Podijeli :

Duško Jaramaz/Martina Popovčić/PIXSELL

U Hrvatskoj se uglavnom govori o stanovima. Kupovina stanova popularna je čak i kada su preskupi, a građani se upuštaju u kreditne avanture da bi pošto-poto bili pod svojim krovom.

Za razliku od kupovine stana, gdje najviše vremena ode na poslove u banci oko kreditnog zaduživanja, oni koji se odluče za gradnju kuće moraju računati s mnogo više poslova, a time i vremena. No, izgradnja obiteljske kuće životna je investicija. Tko jednom sagradi kuću – to je to. Malotko će u životu donijeti odluku da gradi još jednu.

Sama izgradnja kuće traje prilično dugo jer nakon svake faze tzv. mokre gradnje treba izgrađeno ostaviti da se osuši prije sljedeće faze, tako da od postavljanja temelja do useljenja često prođe više od godinu dana, ponekad i dvije.

Sve skuplji građevinski materijal

Naravno, brzina gradnje ovisi i o tome koliko investitor ima novca na raspolaganju. U obzir valja uzeti i poskupljenje građevinskog materijala kakvo se, primjerice, dogodilo nakon pandemije covida-19. Primjerice, 2021. godine građevinski materijala je zbog problema u dobavi poskupio i do 45 posto.

A prije same gradnje treba ishoditi sve potrebne dozvole, platiti priključke i pronaći izvođača radova. Nakon završetka kuću treba i opremiti, što također nije zanemariva stavka budžeta koji rijetko kada bude u prvotno planiranim okvirima.

Treba naravno donijeti i odluku o veličini kuće. Obično se smatra da bi po članu kućanstva preporučena korisna površina trebala biti oko 25 četvornih metara, što bi za četveročlanu obitelj bila kuća od stotinjak kvadrata. Dok su prije 40-50 godina najčešće građene katnice, čak i dvokatnice s potkrovljem, danas su popularnije prizemnice.

“Ni u jednom trenutku nismo požalili”

“Kada smo se supruga i ja odlučili za gradnju kuće, točno smo znali što želimo – veliki vrt i komforan prostor u kojem nećemo, kao u stanu, morati paziti smetamo li susjedima ili se živcirati ako oni smetaju nama. Htjeli smo prostor gdje ćemo se osjećati udobno i slobodno”, rekao nam je Mario iz Osijeka koji je s obitelji prije pet godina preselio iz stana u novoizgrađenu katnicu od 170 četvornih metara.

“Živjeli smo u svome stanu i nismo žurili s gradnjom. Dvije i pol godine je trajala. Već tada je bilo manjka zidara, a tvrtka koju smo angažirali istovremeno je gradila na još dvije lokacije pa se sve oteglo. Uselili smo nedugo prije pandemije covida nakon čega je materijal jako poskupio. I nama je bilo skupo, a dijelom smo pokrili troškove prodajom stana. No, ni u jednom trenutku nismo požalili zbog odluke”, ispričao nam je ovaj Osječanin.

Za “ključ u ruke” do 1.200 eura po kvadratu

Prema portalu Trebam.hr, gradnja kuće u Hrvatskoj u rasponu je cijena od 700 do 1.200 eura po četvornome metru po principu “ključ u ruke” u kojoj su svi građevinski i zanatski radovi već obavljeni, a kuća spremna za useljenje. Među ostalim, cijena ovisi o veličini i kvaliteti instalacijskog materijala.

Cijene adapatacije stare kuće, što u pravilu uključuje rušenje nenosivih zidova i izgradnju novih, obnovu električnih instalacija, ugradnju sustava grijanja, keramičke radove, polaganje poda, krečenje i slično, kreću se u rasponu od 95 do 140 eura po četvornom metru.

“Gradi se manje kuća, ali ne puno manje”

U zagrebačkoj građevinskoj tvrtki TERA-DOM kažu nam da je ove godine potražnja za gradnjom kuća pala u odnosu na prošlu godinu, ali, šire gledajući, i u odnosu na razdoblje prije 10-15 godina.

“U posljednjih deset godina gradi se manje kuća, ali ne puno manje. Ljudi se sada više dvoume, više odvaguju. Najviše ih muče financijski uvjeti, odnosno krediti banaka. Ne znaju kakve će biti kamate. Ili stave hipoteke na kuće roditelja, baka i djedova pa dignu kredite. Više-manje tako ide”, govori nam jedan voditelji radova iz spomenute tvrtke.

Većinom se, dodaje, radi po principu “ključ u ruke”.

“To zavisi od investitora, a ako mi imamo svoj projekt, onda radimo “ključ u ruke” pa kupac samo treba unijeti namještaj”, kaže sugovornik.

Montažne kuće su “zdravije”

Za montažne kuće, naročito ako su od drveta, naš sugorvornik kaže da su “zdravije”.

“Ovisi o vrsti drveta i je li ono dobro osušeno. To su kuće s kojima minimalno pedeset godina ne bi trebali imati nikakvih problema”, kazao je.

Tko se ne želi upuštati u dugotrajni proces gradnje zidane kuće, može odabrati montažnu za čiju gradnju ne treba puno vremena. Njihove cijene ovise o veličini, položaju, složenosti montaže i materijalu. Budući da se montažne kuće najčešće prave od drveta, ekološki su kudikamo prihvatljivije.

Prema portalu Trebam.hr, u Hrvatskoj se cijene montažnih kuća po sistemu “ključ u ruke” kreću između 660 i 1.200 eura po četvornom metru. Za montažne kuće izgrađene roh-bau cijene se kreću od 400 do 670 eura po četvornom metru. Za samu izgradnju montane kuće treba od nekoliko tjedna do nekoliko mjeseci, a po principu “ključ u ruke” još nekoliko mjeseci, ali ne više od godinu dana.

