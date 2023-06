Kako lakše zaspati: Od određene joga poze do biljnih pripravaka za bolji san

Podijeli :

Nakon napornog dana neki jedva čekaju da legnu u krevet. Ali onda, kada se to konačno dogodi, ne mogu zaspati. Vrte se po krevetu, misli im luduju po glavi, a neki nerijetko dočekaju zoru bez da su oka sklopili.

Osobe koje pate od nesanice često znaju poseći za lijekovima kako bi mogli lakše zaspati. No, više je načina na koje si osoba može pomoći da lakše zaspi te da ujedno ima bolji san i to bez tableta ili spreja za spavanje.

Kako lakše zaspati?

Ti ljudi koji često pate od nesanice tada znaju poseći za medicinskim rješenjem u obliku lijekova za spavanje. No, ako želite to izbjeći, donosimo nekoliko savjeta kako lakše zaspati i to na prirodan način.

1. Nema ekrana prije spavanja

Ako u krevet odlazite s mobitelom ili ako u spavaćoj sobi imate televizor, to bi mogao biti jedan od uzroka vašeg problema sa spavanjem. Studija iz 2021. je pokazala da izloženost bilo kojoj vrsti ekrana, od mobitela, televizora, tableta ili laptopa, 30 minuta prije odlaska na spavanje negativno utječe na mozak.

Stoga, ako je vaša praksa da ste na mobitelu prije odlaska na počinak, pokušajte se odreći tog užitka na mjesec dana pa ćete moći i sami zaključiti je li vaš problem sa spavanjem povezan s time.

2. ‘Brojite ovce’

Ne morate doslovno brojati ovce koje preskaču ogradu, ali ako vam um ne miruje kada spustite glavu na jastuk, tada ga probajte fokusirati na jednu radnju koja je ponavljajuća.

Nekima je to brojanje životinja, nekima je to molitva, nekima je to doslovno brojanje do 100, a nekima je ponavljanje najdraže pjesme. Pronađite što vam odgovara i samo ponavljajte.

3. Biljni pripravci

Bilo bi dobro da na polici s čajevima imate čaj od lavande i kamilice. Oni pomažu kod problema sa spavanjem. Osim čaja od lavande možete u sobi osigurati i određene mirise od te biljke.

Uz čajeve, bilo bi dobro da u hladnjaku imate i neki prirodni sok od višnje. To voće sadrži melatonin koji se već dugi niz godina koristi kao prirodno sredstvo koje pospješuje san.

4. Joga poza

Određene poze iz joge mogu poslužiti za mnoge stvari, od uklanjanja glavobolje, mučnine u želucu pa do boljeg sna. Tako pozom u kojoj legnete na leđa blizu zida ili ormara te podignete noge tako da ih cijelom dužinom, od stopala do stražnjice, prislonite na zid, možete lakše zaspati.

Ta se poza naziva Viparita Karani, a ključno je da u toj pozi ostanete barem pet minuta, a ako možete prakticirajte ju do maksimalno 20 minuta. Noge vam ne moraju biti napete, dovoljno da ih naslonite na zid i opustite. Tijekom te poze pokušajte zatvoriti oči i duboko i smireno disati. Poželjno je da to napravite neposredno prije odlaska na spavanje.

5. U potpunosti zamračite prostoriju, eliminirajte sve zvukove

Nerijetko nam u spavaću sobu dopire svjetlo s ulice ili u njoj imamo uređaje koji proizvode malu, ali dovoljnu količinu svjetlosti koja nam onemogućuje dobar san. Stoga spustite rolete ili navucite zastore, a sve uređaje koji vam svijetle ili isključite ili prekrijte s nečime kako biste blokirali svjetlost.

Također, pokušajte eliminirati zvukove koliko možete. Ako živite uz bučnu cestu, pokušajte imati zatvorene prozore tijekom cijele noći. Smanjite zvuk na mobitelu i zatvorite vrata sobe kako ne biste čuli hladnjak ili zidni sat kako rade.

6. Promijenite rutinu i prehranu

Neuredan stil života i loša prehrana mogu vas koštati sna. Stoga tijekom dana pokušajte biti što aktivniji ako radite posao na kojemu uglavnom sjedite, a za gablec umjesto brze hrane konzumirajte nešto zdravije. Uz to, poželjno je da četiri sata prije spavanja ne jedete.

Jedna od ključnih stvari kod promjene rutine je da se ‘istrenirate’ da idete spavati svaki dan u isto vrijeme. Ovo, naravno, zahtijeva određeni period da se rezultati vide na samom spavanju, ali ako budete ustrajni ne samo da ćete imati bolji san, već ćete imati i kvalitetniji život kada se naspavate.

7. Melatonin

Ako ništa od nabrojenog ne uspije, probajte s melatoninom kojeg smo već spomenuli. To je prirodni hormon koji se proizvodi u pinealnoj žlijezdi u mozgu i on mu poručuje da je vrijeme za spavanje. Stoga ga možete uzimati kao prirodni ili sintetski dodatak za nesanicu, ali prije toga se svakako posavjetujte s liječnikom.

Nesanica nije mali problem. Osobe koje dulje vrijeme ne mogu spavati normalno imaju problema s kvalitetom života. Ako ponekad patite od nesanice, isprobajte neke od ovih savjeta koji će vam pomoći da lakše zaspite. Ako vidite da vam ništa ne pomaže, svakako posjetite liječnika.

