Kako se ponašati kada vas napadne zmija, a kako prepoznati ugriz otrovnice?

Proljeće je doba godine kad se nakon zimskog sna bude zmije. S lijepim i toplim vremenom povećava se i vjerojatnost da u prirodi sretnete ove životinje te stručnjaci apeliraju da ukoliko do tog neugosnog susreta dođe ipak nema potrebe za panikom.

U izjavi za RTS, dr. Verica Božić dala je nekoliko dragocjenih savjeta kako se sačuvati od ugriza zmije, ali i što je najvažnije učiniti ako nam se to dogodi.

„U travnju i svibnju, kada zmije izlaze iz svojih staništa, uvijek imamo pojedine slučajeve ugriza, tako da je bitno biti oprezan“, rekla je za RTS dr. Verica Božić iz niškog Zavoda za hitnu medicinu.

Savjetuje nošenje adekvatne obuće, štapa koji bi poslužio u slučaju da je potrebno reagirati, i upozorava da zmije ne treba dirati golim rukama, što se dogodilo u ovom slučaju.

„Zmije se brane, one nas napadaju kada se osjete ugroženima“, objasnila je dr. Božić, te dodala: „Nekada postoji samo jaka bol i kreće oticati ekstremitet gdje je ugriz izvršen. Najbitnije je da se tada osoba stavi u stanje mirovanja i mobili, ako se radi o ekstremitetu. Ukoliko se radi o glavi, licu ili o ugrizu direktno na krvnu žilu, to su mnogo brže reakcije i tu je potrebno što prije doći do zdravstvene ustanove ili pozvati Zavod za hitnu medicinu, hitnu pomoć, da intervenira u što kraćem roku“, dodala je sugovornica RTS-a.

Doktorica kaže da ne treba primijenjivati neke stare metode kao što su zarezivanje i isisavanje jer to, kako tvrdi – neće pomoći.

Doktorica Božić je potvrdila i da mjesto ugriza izgleda drugačije kada je u pitanju otrovnica: „Kreće se javljati otok i promjena boje kože, to je ono što nam je znak“.

