Kardiolog otkriva: Ovih pet namirnica svi jedu tijekom blagdana, a bolje ih je izbjegavati

Ako vam je zdravlje srca prioritet, poslušajte. Dok uživamo u blagdanskim radostima, važno je zadržati fokus na očuvanju zdravlja i donošenju mudrih odluka, stoga donosimo jela koja kardiolozi izbjegavaju poput kuge.

1. Liker od jaja

Ovo je napitak u kojem svi vole uživati tijekom blagdana, ali moramo biti oprezni, jer se radi o piću s visokim sadržajem kalorija, zasićenim masnoćama i dodanim šećerima. “Kada se radi o zdravlju srca, a posebno o kontroli kolesterola, radi se o najgorem piću koje možete popiti”, kaže kardiolog Dr. Klodas.



2. Žemljice

Većina njih će vam dati prazne kalorije, natrij i još mnogo toga. “Peciva su izvor natrija broj jedan u američkoj prehrani, a višak natrija može povisiti krvni tlak”, otkriva dr. Klodas.

3. Međuobroci prije večere

Dolazi doba grickanja prije obroka i uživanja u blagdanskim predjelima, ali Dr. Klodas zna da može biti izazov izbjegavati ovo i zato savjetuje da izbjegavamo tu naviku.

“Predjela prije večere obično su bogata kalorijama i relativno siromašna hranjivim tvarima”, kaže dr. Klodas.

4. Kokteli

“Pomiješani napici posebno bi se trebali izbjegavati jer donose mnogo dodatnih kalorija i šećera, uz već poznate negativne kardiovaskularne učinke alkohola, uključujući povećan rizik od poremećaja ritma srca i više vrijednosti krvnog tlaka”, objašnjava dr. Klodas.

5. Kolači

Uvijek je mudro izbjegavati slatkiše ili ih konzumirati umjereno. Dobra je ideja jednostavno prestati jesti kada ste siti nakon večere, iako deserti uvijek izgledaju primamljivo, piše Eat This, Not That.

Dr. Klodas kaže: “Višak tjelesne težine je čimbenik rizika za niz zdravstvenih problema, od dijabetesa do apneje, a glavni je krivac i za razvoj srčanih bolesti. Jedan keks ima oko 100 kalorija. Da biste ih sagorjeli, morate hodati više od jednog kilometra.”

