Konzervirane srdele ili inćuni, što je zdravije?

I sardine i inćuni imaju malo drugačije nutritivne vrijednosti - ovisno o tome odakle su.

Inćuni i sardine male su ribe koje obitavaju u umjerenim do toplim vodama. Često ih možete vidjeti u plićaku ili kako plivaju u krugu kao grupa kako bi se zaštitili od grabežljivaca. Obje vrste se kreću otvorenih usta kako bi uhvatile planktone i ostale hranjive tvari koje se nalaze u vodi, a njima su glavni izvor hrane.

Postoje razne vrste sardina i inćuna diljem svijeta – od Engraulis encrasicolus inćuna u Europi i Africi do Sardinops melanostictus sardina u Japanu – i svaka vrsta ima jedinstvene kvalitete. Općenito, sardine su veće (15 – 30 centimetara) od inćuna (10 – 25 centimetara). Također, sardine su uglavnom svjetlije srebrne boje, dok inćuni mogu imati tamnije ljuske s plavom ili zelenom nijansom, prenosi MBG.

Sardine i inćuni imaju sličan profil nutritivnih vrijednosti, iako sardine imaju malo više proteina, masti i kalorija. Obje vrste imaju blagi riblji okus i čvrstu teksturu kada se jedu svježe. Međutim, “čim ih konzervirate, oni postaju drugačiji proizvodi”, kaže Bart van Olphen, suosnivač Sea Talesa i autor knjige The Tinned Fish Cookbook.

To je zato što dok se sardine lagano dime ili kuhaju prije stavljanja u konzervu, a inćuni se suše u soli mjesecima. Upravo zbog ta obrada sa solju je ono što konzerviranim inćunima daje njihov smeđi izgled i slan okus jer kada se pripremaju svježi, zapravo se okusom i izgledom mogu više usporediti sa sardinama.

Konzervirane sardine imaju rok trajanja od četiri do pet godina, dok sušeni inćuni obično traju oko godinu dana. Zbog procesa sušenja, van Olphen napominje da inćune treba čuvati u hladnjaku, a ne u smočnici. Konzervirane sardine treba potrošiti ​​unutar jednog dana od otvaranja, no otvoreni inćuni ostat će dobri i do dva mjeseca. “Ocean u kojem ta riba pliva čini nutritivnu snagu ribe, jer sve ovisi o tome što jede, koliko jede, koliko su oceani ili mora bogati”, tvrde nutricionisti.

Je li jedna vrsta zdravija od druge? Sardine imaju više proteina, kalorija i masti po porciji, a sadrže više vitamina B12 kao i minerala u tragovima poput magnezija, cinka, željeza i fosfora. Konzervirani inćuni imaju pet puta više natrija od sardina – zbog njihove jedinstvene obrade. Međutim, inćuni su nešto hranjiviji od sardina zahvaljujući svojoj maloj veličini.

Iako sardine mogu imati malu nutritivnu prednost u odnosu na inćune, jedna nije nužno bolja od druge i obje bi se s vremena na vrijeme trebale naći u vašem tanjuru. Nutricionisti napominju da su i sardine i inćuni izvrsni izvori vitamina D, omega-3 masnih kiselina i raznih vitamina B skupine. Obje vrste imaju nizak udio žive i drugih zagađivača.

