Koristite bocu za vodu? Vjerojatno je ne perete dovoljno često

Počele su kao izvrsna alternativa za smanjenje plastičnog otpada, a sada su, zahvaljujući društvenim mrežama, višekratne boce za vodu postale kultni modni dodatak. No bez obzira na to koliko ste novca potrošili na svoju bocu, čekaju vas loše vijesti: Vjerojatno je puna bakterija.

Ovo se može činiti nelogičnim budući da većina nas samo puni svoje boce samo pitkom vodom. Ali studija iz 2017. objavljena u Annals of Civil and Environmental Engineering otkrila je da višekratna boca za vodu odrasle osobe može sadržavati oko 75.000 bakterija. To je puno više nego što ih nađemo na prosječnoj WC daski.

Dakle, prije nego što popijete još jedan gutljaj, vrijeme je da naučite koliko često treba čistiti svoju bocu s vodom i kako je pravilno dezinficirati, piše Popular Science.

Boca od bakterija

Različite vrste bakterija, plijesni i gljivica mogu se pojaviti u vašoj boci s vodom, a vi ste izvor mnogih od njih. Charles Gerba, mikrobiolog i profesor virologije na Sveučilištu u Arizoni, kaže da možete prenijeti bakterije iz usta u bočicu svaki put kad popijete gutljaj. To uključuje, na primjer, Staphylococcus aureus, koji može uzrokovati bolesti u rasponu od kožnih infekcija do upale pluća. Isto vrijedi i za viruse poput gripe, mononukleoze i herpesa tipa 1, od kojih se neki mogu prenijeti na vašu bocu vode čak i ako nemate simptome.

Bakterije koje prenosite dok pijuckate općenito su bezopasne, kaže Gerba, ali ako su vam ruke prljave, lako možete kontaminirati svoju bocu s vodom bakterijama poput E. coli, koje mogu uzrokovati gastrointestinalne probleme ako unesete previše vode.

Ove klice također su razlog zašto nikada nije dobra ideja dijeliti boce s vodom. Gerba objašnjava da je vaš imunološki sustav navikao na mikroorganizme koji žive u vašim ustima i grlu, ali bilo koji ‘napadači’ mogu izazvati reakciju i vi se možete razboljeti. Nedijeljenje boce spriječit će vas da se zarazite ili prenesete bolesti koje se šire putem sline, čime ćete vi i drugi biti sigurni i zdravi.

Ne zaboravite na plijesan

Bakterije nisu vaš jedini problem: U vašoj boci vode također mogu rasti sve vrste plijesni. Stachybotrys chartarum, također poznata kao crna plijesan, najčešća je, kaže Jennifer Nitrio, ovlaštena inspektorica za plijesan i vlasnica tvrtke Mold Help for You.

“To je zato što crna plijesan voli vlažna, tamna okruženja”, objašnjava ona. Također voli toplinu pa uvjeti postaju vrlo privlačni za Stachybotryje kada boce s vodom završe u vrućim automobilima ili svlačionicama.

Plijesan također treba hranu da bi napredovala, a bakterije u vašim ustima, sada premještene u vašu bocu s vodom, nude savršenu gozbu, kaže Nitrio. Da stvari budu gore za vas (i još ugodnije za plijesan), ovi mikroorganizmi vole šećer pa ćete punjenjem boce slatkim napitcima samo povećati njihove šanse za rast.

Konačno, ono od čega je napravljena vaša boca za vodu također igra ulogu u razvoju plijesni, ali nije toliko važno kao što mislite. Nitrio objašnjava da plastika ima tendenciju rasta plijesni nešto brže od drugih materijala, ali da se “90 posto vremena plijesan javlja zbog nepravilne higijene boce s vodom, što znači da je jednako vjerojatno da će rasti na staklu kao i na plastici ili metalu.”

Nepotrebno je reći da će gutanje čak i male količine crne plijesni pokvariti vaš ritual hidracije jer pljesniva hrana ili voda jednostavno imaju loš okus. Ali ovisno o tome koliko ste osjetljivi, to može dovesti i do trovanja, što uključuje simptome poput bolova u tijelu, glavobolja i krvarenja iz nosa.

Čistite bocu vode često i temeljito

Ima nade za svakoga tko se brine zbog prljave boce s vodom i jednostavno je – samo je operite. Gerba preporučuje da svoju bocu očistite svaki dan ili barem jednom tjedno. I nemojte je samo isprati – važno je pravilno je oprati.

Ako se vaša boca s vodom može prati u perilici posuđa, Gerba kaže da bi njezino provođenje kroz ciklus dezinfekcije trebalo ubiti sve bakterije, ali obično bi normalno pranje boce trebalo savršeno obaviti posao. U suprotnom, ulaganje u specijalizirani set četkica može olakšati čišćenje vaše bočice pomažući vam da dođete do teško dostupnih mjesta. Ne zaboravite upotrijebiti četkicu za čišćenje cijevi (obično su uključene u ove setove) kako biste pravilno očistili slamku ili nastavak za usta.

Nitrio preporučuje da se najprije riješite nekih klica tako da svoju bočicu napunite vrućom vodom i žlicom bijelog octa i ostavite da odstoji. Nakon što možete sigurno i ugodno dotaknuti vanjski dio boce rukama, pažljivo zatvorite vrh i dobro je protresite. Nakon toga otvorite bočicu, isperite je i četkama pa zatim normalno operite sapunicom.

Ako nemate ocat pri ruci, možete koristiti i izbjeljivač razrijeđen u vodi kako biste se brzo riješili svih bakterija koje bi mogle vrebati iz boce. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuju otopinu od pet žlica izbjeljivača na galon vode, a ako vam se ne da napraviti toliko, uvijek možete smanjiti recept razrjeđivanjem četiri žličice izbjeljivača na litru vode.

Da biste očistili bocu s vodom, poprskajte otopinu po njoj ili je ulijte u veliku zdjelu i uronite bocu u nju tako da preplavi cijelu površinu boce iznutra i izvana. Pustite da odstoji nekoliko minuta i dovršite stvari ispiranjem boce i pranjem vodom i sapunom.

Kada završite s pranjem, možete je osušiti čistim papirnatim ručnikom ili ručnikom za suđe. Ako je sušite na zraku, ostavite bocu s vodom bez poklopca kako biste spriječili nakupljanje dodatne vlage jer i to može izazvati rast plijesni.

