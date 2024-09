Koristite pokretne stepenice? Ne podcjenjujte ove rizike

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Pokretne stepenice, iako su zgodno i brzo sredstvo za kretanje između različitih katova, kriju rizike koje ne treba podcjenjivati.

Jedan od najkritičnijih aspekata odnosi se na korištenje odgovarajuće obuće.

Ova atrakcija je zatvorena 1987. Ali turisti još uvijek riskiraju svoje živote kako bi je posjetili

Visoke pete, na primjer, mogu predstavljati značajnu opasnost. Postoji rizik da će peta zapeti u pukotinama ili prostorima između stepenica i stranica pokretnih stepenica.

Ovakva nezgoda ne samo da može uzrokovati uništenje cipele, već, u najtežim slučajevima, može dovesti do ozbiljnih ozljeda stopala. Za one koji nose štikle savjetuje se da budu posebno oprezni i da radije koriste dizala kad god je to moguće.

Oprezno s kućnim ljubimcima i djecom

Nije neuobičajeno vidjeti pse ili mačke kako prate svoje vlasnike po trgovačkim centrima ili kolodvorima, mjestima gdje su pokretne stepenice vrlo česte. Međutim, prijevoz životinja na pokretnim stepenicama može biti vrlo opasan.

Preporučljivo je nositi kućne ljubimce u naručju ili, još bolje, potpuno izbjegavati njihovu vožnju pokretnim stepenicama.

Isto vrijedi i za djecu. Od vitalne je važnosti da su uvijek u središtu stepenice, držeći se za ručke ili ruke odraslih.

Bočne četke sa strane stubišta nisu tu da čiste cipele, već da spriječe uvlačenje malih predmeta ili dijelova tijela u prostore između stepenica i bočnih zidova, što može biti vrlo opasno, prenosi Novi list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.