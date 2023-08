Kuhari otkrili pet najvećih grešaka koje radite kod pripreme odreska

Podijeli :

Ako ste novi u svijetu pripreme odreska, velike su šanse da ste se u nekom trenutku osjećali preopterećeno zbog cijelog procesa. Možda ste potrošili priličan novac na lijep komad odreska u trgovini, samo da biste ga donijeli kući i slučajno prepekli. Ili ste možda prošli sve potrebne korake, ali još uvijek ne znate dobiti one moćne okuse na koje ste navikli u restoranima.

Iako ste vjerojatno izvrstan kuhar kod kuće, možda postoji jedna ili dvije ključne pogreške koje radite kada pripremate svoj odrezak, a da toga niste ni svjesni.

Evo pet pogrešaka za koje kuhari kažu da ljudi obično rade kod pripreme odreska.

1. Pečenje odreska izravno iz hladnjaka

Ono što mnogi ljudi možda ne shvaćaju je da svom odresku morate dati neko vrijeme da se zagrije na sobnu temperaturu prije nego što ga stavite na tavu, piše Eat This, Not That.

Ako pečete svoj odrezak nakon što ste ga izvadili ravno iz hladnjaka, mogli biste se pripremiti za tešku bitku dok stojite nad vrućim štednjakom.

“Ako ga izvadite iz hladnjaka i odmah počnete peći bit će teže dobiti savršen srednje pečen komad”, kaže kuhar Chuck Sillari.

“Vrućini iz tave potrebno je više vremena da prodre u meso što rezultira nedovoljno pečenom unutrašnjosti”, kaže Deborah Rainford, kuharica s 10 godina iskustva u kuhinjama s Michelinovim zvjezdicama diljem Europe. Umjesto toga, Rainford predlaže da “ostavite svoj odrezak na sobnoj temperaturi do sat vremena prije pripreme kako biste to spriječili”.

2. Ubacite odrezak u tavu prije nego što je ulje zagrijano

Odlučite li svoj odrezak peći na ploči štednjaka, pobrinite se da to bude na dovoljno visokoj temperaturi.

“Kada pečete odrezak, želite dobar kontakt između tave i mesa kako biste najbolje ispekli svoj dragocjeni komad mesa”, rekao je Rainford.

“Na tavi od lijevanog željeza, na srednje jakoj vatri pustite da se ulje zagrije točno do točke dimljenja. Zatim stavite odrezak u vruće ulje i to je to”, predlaže Rainford.

3. Koristite pogrešne začine

Kada pripremate odrezak, možda biste trebali izbjegavati kuhanje sa suhim začinskim biljem jer lako može zagorjeti.

“Ako želite biljni dodir, umjesto dodavanja suhog začinskog bilja u začinsku sol — koja može zagorjeti — u marinadu ubacite začinsko bilje poput malo svježeg ružmarina ili majčine dušice“, kaže kuhar Chris McDade.

Još jedna stvar koju trebate uzeti u obzir kada začinjavate odrezak je da se pobrinete da ne stavite sol na odrezak prerano.

“Mnogi ljudi pogriješe jer su odrezak odmah izvadili i posuli ga solju i paprom, ali to je pogreška”, kaže kuhar Rusty Hansen. “Sol izvlači vlagu, zbog čega ćete imati suh odrezak. Najbolji pristup je začiniti ga kad je odrezak već na visokoj temperaturi”, rekao je.

4. Prečesto okrečete odrezak

Kada pečete svoj odrezak u tavi, mogli biste doći u iskušenje da ga više puta okrenete kako biste provjerili kako se peče. Ipak, kuhari upozoravaju da ne biste trebali pretjerivati ​​s okretanjem jer to zapravo može otežati određivanje do koje je mjere vaš odrezak pečen.

“Jedan od načina da povećate svoje šanse da pripremite ukusan odrezak kod kuće jest pokušati okrenuti odrezak samo jednom”, kaže Hansen. Stalnim okretanjem teško je procijeniti je li on gotov i riskirate da meso bude prepečeno ili neravnomjerno pečeno.

5. Ne dopuštate da odrezak odstoji prije posluživanja

Lako je pretpostaviti da je vaš odrezak automatski spreman za posluživanje nakon što ste ga spremni maknuti s izvora topline – ali u stvarnosti to nije baš tako.

“Prva pogreška koju većina novih kuhara čini je podcjenjivanje koliko dugo morate ostaviti odrezak da se “odmori” nakon što je pečen”, kaže Jenna Moran, profesionalna kuharica i osnivačica digitalnog kulinarskog centra Whimsy and Spice.

Kako biste zaista dobili najbolje od svakog sočnog, aromatičnog zalogaja koji vaš odrezak nudi, strpljenje može biti vrijedna vrlina.

“Odrezak koji miruje omogućuje da se svi sokovi slegnu, stvarajući prekrasan sočan komad mesa. Ako ga zarežete odmah nakon što je pečen, sokovi se neće pravilno raspršiti i na kraju će biti suši”, objašnjava Moran.

