Liječnica otkrila zdravstvene probleme o kojima je pacijentima neugodno razgovarati

Ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema, uvijek je najbolje popričati sa svojim liječnikom koliko god to neugodno djelovalo. Na taj način vaš liječnik može na vrijeme uočiti probleme i spriječiti njihovo pogoršanje.

Nažalost, raspravljanje o osobnim zdravstvenim pitanjima ponekad može biti neugodno. To je najčešće iz razloga što i dalje postoje teme koje koje su ipak više tabu, nego što nisu. To bi čak moglo spriječiti neke ljude da posjete liječnika.

O kojim se zdravstvenim problemima ljudi obično srame razgovarati?

Dr. Nisa Aslam, liječnica opće prakse kaže da se ljudi često osjećaju neugodno razgovarajući o osobnim zdravstvenim problemima. To može uključivati ​​seksualne i reproduktivne probleme poput vaginalne infekcije, a za muškarce poteškoće u postizanju i održavanju erekcije, prenosi Mirror.

“Međutim, zdravstveni problemi povezani s crijevima poput zatvora i proljeva do problema povezanih s našim urinarnim traktom poput cistitisa, jednako su zdravstvena područja o kojima je pacijentima neugodno govoriti”, objašnjava dr. Aslam.

Kako možete razgovarati sa svojim liječnikom o neugodnim problemima?

Liječnici nemaju puno vremena za svaki pregled, stoga je važno odmah iznijeti svoj problem. To će vam pomoći da maksimalno iskoristite svoj posjet.

“Ne brinite ako nemate medicinske riječi kojima biste se mogli izraziti. Recite nešto poput, ‘Imam bol pri mokrenju’, ‘Imam bol kad piškim’, ili ‘Imam neke problemi tijekom seksa’, ili ‘imam bolove kad pokušam kakiti'”, savjetuje dr. Aslam.

Farmaceut Phil Day, iz Pharmacy2U, također je ponudio savjet.

“Zapišite to unaprijed. Manje je vjerojatno da ćete se malo uznemiriti, krenuti drugim putem ili početi više razmišljati o emocionalnoj reakciji nego o stvarnom stavu. Najgora stvar bi bila izaći iz sobe za konzultacije i nakon toga pomisliti: ‘Oh, da sam bar to rekao’ ili ‘Zaboravio sam ovo spomenuti’ to je možda bilo ključno.”

Kako liječnici opće prakse mogu pomoći u tome?

Kako bi se pacijent osjećao manje sramežljivim, dr. Aslam počinje pitanjem: ‘Kako vam mogu pomoći danas?’ Objasnila je: “Kada se pacijentima čini da su bolesni opušteni, podsjećam ih da će sve što kažu biti povjerljivo. Vidim veliki raspon zdravstvenih problema i vjerojatno sam se već susrela s njihovim problemom.”

“Što se tiče neugodnih tretmana, koristim se jednostavnim jezikom. Dakle, za cistitis bih govorila o boli kod mokrenja i o tome koliko često mokre. Tretmani su učinkoviti samo ako se pravilno koriste pa pacijenti to moraju razumjeti, bez obzira koliko im je neugodno.”

