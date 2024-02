Pet stvari koje bi kardiolozi željeli da prestanete raditi na pregledima

Podijeli :

Iako je posjet kardiologu izvrstan prvi korak, postoje neke stvari koje možete nenamjerno učiniti kako biste sabotirali te preglede, poput uskraćivanja informacija ili laganja liječniku.

1. Pokušavate “izgledati dobro” za svog liječnika

To ne znači odjenuti svoju najbolju odjeću, već reći svom kardiologu ono što mislite da želi čuti, isitče kardiologinja Elizabeth Klodas.

Na primjer, možete reći da nikada ne jedete brzu hranu, a jedete, ili da jedete voće i povrće svaki dan, a ne jedete. Stvar je u tome što ove informacije mogu promijeniti tijek vašeg liječenja, ako se stanje otkrije na pregledu, prenosi livestrong.com.

“Puno je vjerojatnije da će statin (lijek za snižavanje kolesterola) biti propisan nekome s visokim kolesterolom tko također navodi da se zdravo hrani i ne pije previše”, kaže dr. Klodas.

S druge strane, ako imate visok kolesterol, ali priznajete da se ne hranite najbolje, vaš bi vam liječnik mogao predložiti pokušaj promjene prehrane i načina života prije lijekova, ako to ima smisla s obzirom na vašu zdravstvenu povijest, ističe dr. Klodas.

“Liječnici nisu čitači misli. Mogu se osloniti samo na ono što im kažete”, podsjeća dr. Klodas. I oni su sve to vidjeli i čuli, pa se ne morate brinuti da ćete ih šokirati ili razočarati, dodaje.

2. Korištenje Googlea

Internet može biti zastrašujuće mjesto, pogotovo ako ste zabrinuti zbog određenih zdravstvenih simptoma i angažirate Google da dobijete odgovore.

“Ponekad pacijent gugla svoje simptome i bez pravog konteksta vrši pritisak na liječnika da prepiše određene stvari”, kaže kardiologinja Mary Greene.

Problem je što to može dovesti do nepotrebnog i skupog testiranja. Iako je apsolutno važno biti informirani pacijent i zalagati se za sebe (posebno ako osjećate da vas liječnik ne sluša), pokušajte svom terminu pristupiti sa suradničkim načinom razmišljanja, savjetuje dr. Greene.

To znači da je u redu pitati “što mislite o ovome?” ili “pročitao sam ovo na internetu, odnosi li se na mene?” i biti otvoren za ono što vaš liječnik ima za reći. To će dovesti do mnogo korisnije rasprave o tome što je najbolje za vas, smatra dr. Greene.

3. Ignoriranje simptoma

Možda vam je u posljednje vrijeme bilo teško hodati uz stepenice. Ili ste počeli kružiti oko parkirališta kako biste pronašli parkirno mjesto najbliže ulazu u trgovinu.

“Nema sumnje da naša tijela postaju manje kooperativna kako starimo. Ali mnogi simptomi koje ljudi ne prijavljuju (jer misle da su normalni dio starenja) mogu biti tragovi potencijalno reverzibilnih temeljnih zdravstvenih problema”, rekla je dr. Klodas.

Na primjer, nedostatak zraka tijekom normalnih aktivnosti potencijalni je znak kardiovaskularne bolesti — a ne samo znak da niste u formi ili da starite. Erektilna disfunkcija također može biti “prvi znak” da imate aterosklerozu. Čak i kad mislite da nije povezano, moglo bi biti tako da se nemojte bojati progovoriti.

4. Skrivanje svojih poroka

Slično želji da “izgledate dobro” za svog kardiologa, postoji specifična tendencija skrivanja koliko alkohola pijete, pušite li cigarete i koristite li rekreativne droge, kaže kardiokirurg Allan Stewart.

Te je stvari važno otkriti na pregledima, osobito ako u budućnosti trebate operaciju srca. Zato što to može utjecati na vaš postoperativni oporavak.

Na primjer, ako pijete svaki dan i zatim idete na operaciju, mogli biste imati simptome odvikavanja od alkohola tijekom oporavka, a ti simptomi mogu oponašati moždani udar, kaže dr. Stewart. Možda će vam tada biti propisano mnogo skupih pretraga, što će također odgoditi liječenje odvikavanja od alkohola.

Dr. Stewart napominje da pušenje utječe na vaš oporavak, dok rekreacijska konzumacija droga može utjecati na reakciju srca na lijekove i anesteziju.

“Kirurzi ne osuđuju ljude. Samo želimo znati sve moguće probleme s kojima se možemo suočiti, kako bismo mogli ispravno planirati vaš siguran oporavak”, kaže dr. Stewart.

5. Zaboravljanje zakazivanja kontrolnih posjeta

“Kad god posjetite bilo kojeg liječnika, očekujte da ćete se morati vratiti”, kaže dr. Greene.

Kada su u pitanju specifični problemi sa srcem, može trebati vremena (i često više pretraga) da se shvati što se događa. Nakon završetka ovih pretraga, vaš kardiolog može osmisliti personalizirani plan liječenja.

Pokušajte svaki put posjetiti istog kardiologa kako bi mogli nastaviti razgovor o vašim specifičnim potrebama.

