Liječnici upozoravaju: Ovih pet suplemenata mogu oštetiti jetru!

Dodaci prehrani mogu pomoći u zaokruživanju uravnotežene prehrane kako biste osigurali dobivanje svih bitnih vitamina i minerala koji su potrebni vašem tijelu za pravilno funkcioniranje.

Međutim, baš kao i sve drugo što unosimo u svoje tijelo, postoje neki dodaci koji mogu predstavljati potencijalni rizik – pa čak i oštetiti vitalne organe, poput vaše jetre, piše BestLife.

Vaša jetra prirodno detoksificira tijelo. To je njegov primarni zadatak,” objašnjava Alyssa Smolen, dijetetičarka sa sjedištem u New Jerseyju. “Međutim, previše određenih tvari može naškoditi sposobnosti tijela da to učini, uključujući specifične dodatke koji mogu ometati ovaj proces.”

Zbog toga medicinski stručnjaci kažu da je važno pratiti što unosite u svoje tijelo i izbaciti ili smanjiti unos svega što bi vam moglo naškoditi.

Ekstrakt zelenog čaja

Zeleni čaj popularan je napitak, a dostupan je i u obliku ekstrakta kao dodatak prehrani. Međutim, prema Leann Poston, licenciranoj liječnici koja radi kao zdravstvena stručnjakinja za Invigor Medical, kod nekih ljudi može uzrokovati ozljedu jetre.

“Nažalost, trenutačno je nepoznato zašto kod nekih ljudi uzrokuje oštećenje jetre, a kod drugih ne”, kaže za Best Life.

Drugi stručnjaci upozoravaju da možda uzimate dodatak, a da toga niste ni svjesni. “Ekstrakt zelenog čaja čest je sastojak tableta za mršavljenje”, objašnjava Sarah Alsing, vlasnica Delightfully Fueled. “Ako tražite dodatke koji se reklamiraju za mršavljenje, svakako pročitajte etiketu da vidite je li to sastojak.”

Crni kohoš

Liječenje simptoma menopauze samo je jedan od mnogih razloga zašto bi netko mogao odabrati dodatak. Ali postoje neki dokazi da bi jedan tradicionalni biljni lijek mogao predstavljati zdravstveni rizik.

“Bilo je izvještaja o slučajevima koji povezuju biljni dodatak crnog kohoša s ozljedom jetre”, kaže Nesochi Okeke-Igbokwe, medicinski stručnjak i izvršni direktor ordinacije dr. Nesochi interne medicine. “Međutim, potrebno je više studija kako bi se dodatno istražila upotreba ovog dodatka s potencijalnom hepatotoksičnošću.”

Niacin

Prema Asling, niacin, također poznat kao vitamin B3, neophodan je za tijelo da iskoristi hranu kao energiju, pomaže u proizvodnji hormona povezanih sa stresom i poboljšava cirkulaciju. “Također pomaže u kontroli kolesterola”, dodaje ona, objašnjavajući da se često propisuje ljudima jer može povećati “dobar” HDL kolesterol i pomoći u uklanjanju “lošeg” LDL kolesterola.

“Međutim, visoke doze niacina mogu oštetiti jetru i utjecati na koagulaciju, što je način na koji tijelo sprječava pretjerano krvarenje”, upozorava ona.

Kava

Prema Danielle Arnold, stručnjakinji za kliničku podršku u Designs for Health, mljeveni korijen kave tradicionalno se koristio na polinezijskim otocima tisućama godina umjesto alkohola zbog svojih navodnih sposobnosti da smanji tjeskobu, pomogne u opuštanju i promiču mirniji san. Obično će oni koji uzimaju dodatak umiješati mljeveni korijen u prah prije nego što ga popiju.

“No baš kao i alkohol, može biti štetan za jetru ako se konzumira u velikim količinama”, upozorava ona. “Zapravo, neka predaja kaže da se kava prvotno žvakala i ispljuvala jer enzimi u slini deaktiviraju neke od spojeva toksičnih za jetru koje sadrži.”

Vitamin A

Vitamin A je vitalni nutrijent, igra važnu ulogu u vidu i imunitetu, a ima i antioksidativna svojstva, prema Alsing. Ipak, svatko tko ga uzima trebao bi biti oprezan i ne pretjerati s količinom.

“Doze vitamina A koje su unutar preporučene dnevne doze (RDA) nisu povezane s oštećenjem jetre”, kaže Poston. “Međutim, doze veće od 100 puta veće od RDA mogu uzrokovati akutnu ozljedu jetre. Prekomjerna količina vitamina A može oštetiti specijalizirane stanice jetre, uzrokujući ožiljke i ozljede jetre.”

