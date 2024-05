Liječnik pobrojao 7 simptoma koji pokazuju da vam nedostaje kalcija

Podijeli :

Mnogi ljudi s nedostatkom kalcija razviju samo blage simptome, a neki ne razviju nikakve simptome. Međutim, ovo su glavni simptomi nedostatka kalcija koje možete primijetiti ako razvijete kronično niske razine.

Hipokalcemija se odnosi na nisku razinu kalcija u krvi, a ne u kostima. Međutim, kronični nedostatak kalcija smatra se uobičajenim čimbenikom rizika za osteoporozu, bolest kostiju obilježenu smanjenjem koštane mase ili snage.

“Kalcij je mineral koji je neophodan za zdravlje kostiju, kontrakciju mišića, funkciju živaca, zgrušavanje krvi, staničnu signalizaciju i rad enzima i srca”, kaže Raj Dasgupta, glavni medicinski savjetnik u Fortune Recommends Health, a prenosi bestlifeonline.

Dasgupta napominje da niska razina kalcija također može uzrokovati osteopeniju, koja uzrokuje smanjenje mineralne gustoće kostiju, osteomalaciju, koja uzrokuje meke kosti, ili rahitis kod djece, što rezultira mekim i loše oblikovanim kostima.

1. Grčevi i spazmi mišića

Kalcij je važan za kontrakciju mišića, pa ako imate manjak kalcija, možete primijetiti bolove, grčeve u mišićima i grčeve.

2. Lupanje srca

Kada vašem tijelu nedostaje kalcija, to može odgoditi električne signale koji kontroliraju otkucaje srca, što dovodi do nepravilnog rada srca ili lupanja srca.

Međutim, mnoga druga temeljna stanja mogu uzrokovati lupanje srca, uključujući neravnotežu dva druga elektrolita, magnezija i kalija. Važno je da obavijestite svog liječnika ako osjetite ovaj simptom.

Deset namirnica bogatih kalcijem za zdravlje kostiju

3. Trnci ili utrnulost

Teški slučajevi hipokalcijemije mogu oslabiti funkciju živaca. Ako se to dogodi, može doći do utrnulosti ili trnaca u prstima ruku, nogu, usana, jezika ili stopala, kaže klinika Cleveland.

4. Slabi ili lomljivi nokti

Kalcij je potreban za održavanje jakih i zdravih noktiju. Ako primijetite da su vaši lomljivi, mekani ili da se redovito lome, to može značiti da ne unosite dovoljno kalcija.

Suha koža i suha kosa povezani su simptomi, ističe Johns Hopkins Medicine.

5. Prijelomi kostiju

Vaše kosti ne rastu i razvijaju se samo tijekom djetinjstva – one se nastavljaju mijenjati tijekom odrasle dobi. Ako je hipokalcemija dovela do osteoporoze, to može utjecati na integritet kostiju, povećavajući vjerojatnost da ćete patiti od prijeloma kostiju.

6. Umor

Vrlo niska razina kalcija može uzrokovati ozbiljan umor. “Smatramo da umor može biti uzrokovan hipokalcijemijom češće nego što se misli. Sva mišićna vlakna koriste ionizirani kalcij kao svoju glavnu regulatornu i signalnu molekulu”, kaže studija iz 2002. objavljena u The Lancet.

7. Depresija ili zbunjenost

Ponekad će ljudi s hipokalcijemijom također razviti određene neurološke ili psihološke simptome, uključujući depresiju, zbunjenost, gubitak pamćenja, delirij i halucinacije.

Lako se liječi

Nedostatak kalcija obično se lako liječi.

“Da biste liječili nedostatak kalcija, trebali biste jesti više hrane koja sadrži kalcij poput mliječnih proizvoda i lisnatog povrća ili uzimati dodatke prehrani ako je potrebno.

Također je važno osigurati da unosite dovoljno vitamina D putem sunčeve svjetlosti ili dodataka vitamina D. Ako postoje medicinski problemi ili lijekovi koji uzrokuju nedostatak, njima se također treba pozabaviti”, kaže Dasgupta.

Na tržištu je dostupno nekoliko vrsta oralnih dodataka kalcija, uključujući dva najčešća oblika, kalcijev citrat i kalcijev karbonat. Zagrodsky preporučuje alge kao biljni dodatak kalciju, napominjući da one sadrže mnogo esencijalnih aminokiselina koje su vašem tijelu potrebne.

