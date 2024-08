Najskuplja plaža u Crnoj Gori: Pogledajte kako izgleda ugođaj za 400 eura dnevno

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Za samo jedan dan uživanja na ležaljkama uz more morate platiti 400 eura.

Da, 400 eura je uvjet – iznos koji trebate potrošiti na hranu i piće – ako želite mjesto na udobnim ležaljkama na maloj, ekskluzivnoj plaži luksuznog hotela u Budvi. Računa se za dvoje, pa dobijete dvije udobne ležaljke i suncobran, a onda možete naručivati ​​hranu i piće dok ne dođete do 400 eura, a sve iznad toga se dodatno plaća, piše nova.rs.

Četiri osobe mogu rezervirati duple ležaljke i zajedno potrošiti minimalno 600 eura.

No, ako niste toliko za ležaljke koliko za luksuznu atmosferu, rezervacija za Lounge Area je 75 eura po osobi.

Cjenovnik hrane i pića na najskupljoj plaži u Crnoj Gori

Kava je od 3,5 eura (espresso) do 7,5 eura (ledena kava), boca vode (250ml) 3,5-4,5 eura, sokovi od 6 do 9 eura, malo pivo od 6 do 7, 5 eura, a tu su i razni kokteli i mocktaili (od 9 eura), shakeovi (od 8 eura), energetska pića, likeri (od 7 eura), aperitivi i digestivi, a hotel je posebno ponosan na ponudu vina u kojoj je najjeftinija čaša 12 eura.

Porcija prženih lignji je 27 eura, paradajz salata 14 eura, file brancina na žaru 38 eura, rižoto od plodova mora 35 eura, voćna plata 22 eura, kuglica sladoled 3,5 eura…

Na YouTube kanalu Gdje kupiti? objavljen je video u kojem je predstavljena ova plaža, sa svim cijenama iz kafića u neposrednoj blizini gdje je, kako se navodi, espresso 3 eura, velika voda 6 eura.

Glazba i svijeće

Inače, prije nekoliko godina plaža tog hotela postala je poznata kao najskuplja u Crnoj Gori, jer su se ležaljke naplaćivale 150 eura. Točnije, za tu cijenu uz ležaljke, suncobrane i ručnike dobili ste i bocu popularnog alkoholnog pića, odnosno ledenog čaja, voće i četiri boce vode.

Plažu, kako su tada primijetili mediji, posjećuju uglavnom javne osobe, sportaši, političari, glumci… Gosti na ovu luksuznu plažu najčešće dolaze gliserima i jahtama jer je pristup lakši s mora.

