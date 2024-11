Ovaj jednostavni zadatak za osnovnoškolce zbunio je milijune: Znate li ga riješiti?

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Jedan matematički problem mnogim je korisnicima TikToka zadao pravu glavobolju. Ova se zagonetka na prvi pogled čini kompliciranom, ali ju je zapravo vrlo jednostavno riješiti.

Ovaj zadatak za osnovnoškolce vidjelo je preko 23 milijuna ljudi, a gotovo nitko ne zna točan odgovor: Možete li ga riješiti?

LAD Bible kaže da je zadatak bio osmišljen kako bi testirao vaše matematičke sposobnosti, ali je mnoge zbunio. Objavila ju je mlada profesorica matematike koja na TikToku objavljuje pod imenom your.big.brain.tutor. Njezin video pogledalo je preko 23,2 milijuna ljudi, a skupio je preko 3 milijuna komentara.

“Jedan broj je pet veći od drugog broja.” Tri puta veći plus dva puta manji je 30. Odredite brojeve”, rekla je, objašnjavajući da je veći broj koji je “pet veći od drugog broja” “x”, tako da x mora biti jednak “pet plus y”. ” To bi značilo da bi 3x+2y bilo jednako 30, a profesor se prilikom rješavanja zadatka poslužio “metodom zamjene”, piše Krstarica.

Zbroj je 3(5+y)+2y=30, a budući da je tri puta pet 15, to znači da je 15+5y jednako 30, a ako uzmete 15 iz obje strane te jednadžbe, onda je 5y=15, onda ste podijelite to s pet da biste pronašli vrijednost y, što je tri.

Ako je y tri i x je pet više od y, tada x mora biti osam.

Osam puta tri je 24, a dva puta tri je šest, a sve to daje 30 i udobnost da znate da ste točno odgovorili.

Mnogi tiktokeri otkrili su u komentarima da još uvijek ne razumiju zadatak.

“Ljut sam što si rekla da je jednostavno”, “Još uvijek ne razumijem”, Zbog ovakvih zadataka mrzim zadatke s riječima”, “Rekao si da je super jednostavno, a onda si počela govoriti na drugom jeziku”, neki su od komentara.

