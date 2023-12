Metoda 20/10 pomoći će vam da brzo sve očistite, a da se pritom ne umorite

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Ako ste skloni biti preopterećeni čišćenjem svoje kuće, evo dobrih vijesti, jedna od najboljih metoda čišćenja koja postoji osmišljena je za ljude poput vas. A to je metoda 20/10.

Što je metoda čišćenja 20/10?

Metoda 20/10 dolazi iz knjige Rachel Hoffman iz 2017., “Unf*ck Your Habitat: You’re Better Than Your Mess”. Naslov je istovremeno ohrabrujući i utješan, baš ono što vam treba kao motivacija da očistite svoju kuću i održavate ju čistom. Iako knjiga ide u detalje o svim metodama koje možete koristiti za to, poput snimanja slika napretka i pospremanja prostora određenim redoslijedom, njen prvi savjet, metoda 20/10, ovdje je ključan, piše Lifehacker.

U svojoj najosnovnijoj metodi, ova metoda zahtijeva 20 minuta čišćenja i 10 minuta hlađenja. To je to, u biti. Slična je drugim tehnikama produktivnosti, ali vam daje manje vremena za rad i više vremena za pauzu nego one. Za maksimalnu učinkovitost, svaki blok od 20 minuta posvetite određenoj površini ili području, poput neurednog stola ili hrpe rublja. Dio po dio, zadatak će biti obavljen.

Ovaj alat za čišćenje je zapravo gubljenje vremena Otkrijte sjajan trik za čišćenje pećnice: Trebate samo smrznuti deterdžent za suđe

Što čini 20/10 jednom od najboljih metoda čišćenja?

Važnost pravljenja pauze između napornog rada dobro je dokumentirana. Ako radite previše, previše naporno, predugo, izgorjet ćete i odustati ćete. Kada koristite tehniku rada i odmora za učenje ili rad, morate duboko razmisliti tijekom svog “uključenog” vremena; čišćenje, s druge strane, može biti malo bezobzirnije, što je dobra stvar. Ne treba vam 25 minuta, koliko nalaže Pomodoro tehnika, već biste trebali posvetiti 20.

Pauze su jako važne, stoga ne štedite na njima. Pokušajte ih iskoristiti za uživanje u prostoru koji ste upravo očistili. Ako ste očistili stol, sjedite za njim svojih 10 minuta, uživajući u iskustvu korištenja dok je uredan. Ako ste složili sav veš nagomilan na stolici, trebali biste sjediti na toj stolici. Ako si date punih 10 minuta da se opustite i uživate u plodovima svog rada, trenutačno ćete biti zadovoljni i imati vremena za punjenje prije nego što se vratite na to.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Smijete li i dalje jesti jaja ako imate visoki kolesterol? Evo što kažu liječnici Koliko je zapravo štetno piti vodu koja je stajala tijekom noći?