Zbog premijerovih izjava zatražen nadzor o izvještajima SOA-a: “Oni to ne bi smjeli znati”

Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao aferu u HEP-u, ali i prosvjednike seljaka koje je premijer Andrej Plenković nazvao ekstremistima.

Grmoja kaže kako Plenković balansira između optužnice Frani Barbariću zbog ilegalne gradnje i afere “plin za cent”. “Plenković je rekao da Barbarić nije ništa zamjerio, to je jedna znakovita rečenica i ključ cijele priče tog hodanja po jajima kako se ne bi snažnije zamjerio Barbariću koji bi mogao progovoriti o “aferi plin za cent”. Ja ne vjerujem da će on propjevat, ali ni da će naše tužiteljstvo podignut optužnicu jer je za to potrebna promjena vlasti”, rekao je.

“Premijer je obećavao da ćemo dobiti analizu gdje će biti odgovoreno tko je odgovoran, sada kaže da je sve riješeno i odgovoreno na izvanrednoj sjednici Sabora, no mi tada nismo dobili nikakve odgovore tko je kriv za tu afere, osim što smo saznali da je sav taj plin završio kod tajkuna Vujnovca”, dodao je.

Oporba: Plenković namjerno zataškava plinsku aferu jer odgovornost vodi do njega

“Svi ti ljudi iz Uprave HEP-a je povezan s Vujnovcem, evo Šambić koji sjedi u Upravi je po diskontnoj cijeni kupio stan od Vujnovca. Zato mi tražimo da se smjeni cijela Uprava HEP-a i moguće je da na izvanrednoj sjednici to stavimo u proceduru pa ćemo ponovno imati raspravu o aferi “plin za cent””, naveo je Grmoja.

“Vlada želi ovu afeu gurnuti pod tepih jer su oni donijeli odluku o većoj proizvodnji plina iako se znalo da će biti viškova i oni su povisili cijenu, tako da Plenković ne može pobjeći od odgovornosti. Nemoguće je da je jedan čovjek zadobio toliku moć u mandatu jedne Vlade bez znanja te Vlade pa i bez potpore SOA-e. Sve afere otkrivaju političari ili mediji. Aferu s ilegalnom gradnjom i plin za cent je otkrio naš Zvonimir Troskot“, tvrdi.

“Što radi SOA? Trebala bi raditi i na suzbijanju kriminaliteta. Znamo da je Josip Jurčević, bivši drugi čovjek SOA-e sad suradnik Pavle Vujnovca, a sadašnji drugi čovjek SOA-e Davor Franić ima stan na istoj luksuznoj adresi u vili kao i Jurčević i Mario Radić iz Domovinskog pokreta”, rekao je.

Grmoja je sazvao sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost zbog Plenkovićevih izjava da su svi članovi Odbora upoznati s djelovanjem dviju ekstremističkih organizacija. “Ja o tome, kao član Odbora, ne znam ništa. Volio bih da o tome raspravimo. Ako su se prosvjednicima pridružili neki ljudi i ispada da su svi ljudi ekstremisti. Ja tražim da se raspravi tko su ti ekstremisti, Javila su se dvojica koji su podigli tužbu da bi premijer rekao da nikoga nije imenovao”, tvrdi.

“Čak i ako postoje ti ekstremisti, premijer im je sada rekao da ih SOA prati, oni ne bi smjeli znati da ih SOA prati. Pitanje je što SOA radi? Jesu li oni samo alat u rukama Vlade? Vidio sam izjavu predsjednika Odbora Siniša Hajdaša Dončića koji je rekao da nema nikakve opasnosti za ustavni poredak. Dakle, očito je premijer nepotrebno uznemirio javnost”, dodao je.

