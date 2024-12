Znate li koje su najstarije države na svijetu?

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Države ne postoje oduvijek, nastale su vremenom. Ali koje zemlje imaju najviše godina od svog postojanja? Zvuči kao jednostavno pitanje, ali odgovor ipak nije tako jednostavan kao što možda izgleda.

Sa zemljopisne točke gledišta, Egipat je najstarija država na svijetu. Ima najduže postojeće granice koje su se tek neznatno mijenjale u prošlosti. Kopnena površina Egipta uvijek se temeljila na toku rijeke Nil, piše Fenix-magazin.

Najstarije države po kriteriju civilizacijskog razvoja

Drevna civilizacija Egipćana nastala je četiri tisućljeća prije rođenja Krista. No, budući da je u Egiptu 2013. godine došlo do vojnog udara, od tada neki Egipat više ne smatra najstarijom državom, već jednom od najmlađih država na svijetu. Naravno, to nije točno, ali za nacionalne države datum donošenja ustava zemlje također se promatra kao rođenje države, navodi T-online.

Ako se gleda civilno stanovništvo i njegov razvoj, Egipat je također jedna od najstarijih zemalja na svijetu. Povijesni razvoj započeo je već 3.100 godina prije Krista, čime su Egipćani postali jedan od najstarijih naroda na svijetu.

Međutim, Kina je malo starija, jer razvoj Kine seže u 21. stoljeće prije Krista. Međutim, malo je dokaza za to, što daje povoda nagađanjima.

Najstarija država po ustavu

Ako se gleda datum donošenja ustava kao osnova za određivanje starosti države, onda je po tom kriteriju San Marino je najstarija država na svijetu. San Marino je osnovan 301. godine, a njegov ustav je napisan 1600. godine. San Marino nije službeni dio EU-a, ali je okružen Italijom i koristi talijanski kao nacionalni jezik. Euro je tu službena valuta.

Ne samo da se San Marino po tom kriteriju smatra najstarijom državom na svijetu, on je i peta najmanja međunarodno priznata država. No, ta mala država još uvijek stvara ime, ne samo svojim nogometnim uspjesima. Ovdje vrijedi staro geslo “mali, ali moćni” i to geslo dobiva potpuno novo značenje.

Top 5 najstarijih zemalja prema starosti donošenja ustava

Prema kriteriju donošenja ustava, San Marino je apsolutni lider najstarijih zemalja na svijetu.

Sjedinjene Američke Države (SAD) po tom kriteriju su druga najstarija država koja postoji od 1787. godine.

Sljedeće zemlje po kriteriju starosti ustava su: Velika Britanija s ustavom iz 1801. godine, Finska s ustavom iz 1809. godine i Norveška s ustavom iz 1814.

S geološkog stajališta, najstarija država na svijetu je Australija čija kopnena masa postoji milijardama godina i od tada se gotovo nije promijenila.

