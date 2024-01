Ne nosite grudnjak? Liječnik upozorava na jednu veliku negativnu posljedicu

Podijeli :

Nošenje grudnjaka nije samo dio nečijeg modnog ukusa, iako je to osobni izbor koji nije ni ispravan ni pogrešan, ako ne nosite grudnjak to može dovesti do nekih neugodnih nuspojava, kao što su bolovi u leđima i promjene držanja kralježnice.

Bol u leđima i držanje

Heather Jeffcoat, liječnica, definirala je ključnu vezu između nenošenja grudnjaka i bolova u leđima, piše Health Digest.

“Držanje tijela ovisi o tome kako se držite iznad svog težišta”, kaže dr. Jeffcoat. “Ako nosite C košaricu grudnjaka ili veću, bit će više povlačenja naprijed što bi moglo dovesti do naprezanja u gornjem dijelu leđa i vrata te posturalnih promjena u cijeloj kralježnici.” Naprezanje se manifestira kao duboka bol između lopatica.

“Ovo povlačenje također će stvoriti smanjenje fleksibilnosti vaših prsnih mišića, dodatno naglašavajući zaobljenost srednjeg i gornjeg dijela leđa.”

Ako se ne riješi, ova nelagoda može napredovati u jaču bol u vratu i ramenima, pogoršavajući kronične tenzijske glavobolje. Dodala je da, iako netko tko nosi manju veličinu košarica može doživjeti ovu vrstu boli, to će se vjerojatnije dogoditi ako osoba nije nosila grudnjak.

Preporuke

“Preporučujem svojim pacijenticama, ako ne žele nositi grudnjak, da svoju posturalnu snagu zadrže na najvišoj razini dok istovremeno smanjuju napetost u prednjem dijelu tijela, “ savjetuje ona. “To znači da rade vježbe istezanja leđa i ciljano jačanje središnjeg dijela leđa i ramena, kao što su veslanja i vježbe vanjske rotacije ramena.”

Dr. Jeffcoat predlaže istezanje kako biste riješili bilo kakvu napetost u prednjem dijelu tijela, posebno u prsnim mišićima.

Odabir grudnjaka

Kada se radi o leđima i držanju, odabir odgovarajućeg grudnjaka je ključan. Ako se odlučite za grudnjak, način na koji vam pristaje i podupire doista je važan kada je u pitanju vaš mišićno-koštani sustav. Ako nosite onaj koji vam ne pristaje dobro, to može dovesti do problema poput lošeg držanja, bolova u leđima i vratu, pa čak i utrnulosti u prstima zbog stisnutih živaca u ramenima.

