Milanović o izboru Turudića: “To je patološki nelojalan tip, zavaljat će Plenkovića”

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu povodom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja te je tom prilikom dao izjavu za medije. Predsjednik se najviše osvrnuo na lex AP i izbor novog glavnog državnog odvjetnika. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković u četvrtak je objavio da je Ivan Turudić Vladin kandidat za tu poziciju, a Milanović navodi da je cijeli taj natječaj farsa te da je Turudić "stranački dečko".

“Problem je u Plenkoviću i njegovim vrtnim patuljcima koji dižu ruku za porobljavanje države”, započeo je Milanović.

Osvrnuo se na lex AP. “Iz bijesa i očaja okomio se na institut netajnosti istraga i istražnih radnjih. Sad dolazi AP koji želi proganjati prije svega novinare jer ih se ne bi kazneno gonilo nego da odaju tko je ukazao na kazneno djelo.”

Osvrnuo se i na izbor novog šefa DORH-a. “Istovremeno ide natječaj, kakva farsa, za novog glavnog državnog odvjetnika, nakon što ih je potrošio nekoliko – Jelinić, koji je bio nesmotren, pa ZlataHrvoj Šipek, neposredno prije izbora, kvarno, kukavički… Sad se radi ista priča i motivi su interesantni. Pojavljuje se taj nesretni Turudić. Baš njega, baš se na njemu inzistira, on kao papagaj ponavlja sve elemnte obrazloženja tog zloćudnog zakona lex AP, ono što Plenković želi čuti. On bi to sve zabranio, onemogućio da se u medijima sazna da su njegovi suradnici barabe i lopovi i to je meta cijele te priče i napora.”

“Kako to suzbiti? Vidim da nisam jedini koji tako misli i govori, tom lopovluku treba stati na kraj. Što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati kao falično vrijeme, ali vrijeme nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj danas”, nastavio je Milanović.

“Hrvate se preparira da budu poslušne životinje”, dodao je.

Za Turudića kaže da je stranački “dečko”, a pokušava ga se prodati kao osobu koja će uvesti reda. “Deklarirao se kao HDZ-ovac i nikom ništa, to je kao referenca?!”

“Isplivao je najgori od svih!”

“AP-ova konstatacija da je osudio predsjednika HDZ-a, da, ali u jednom od stranačkih obračuna kad je Sanader već izbačen kao obični politički otpad, to je napravio naš dečko, Ture, za kojeg se Sanader zalagao da bude na čelu Županijskog suda”, nastavio je dalje o Turudiću.

“Vrlo mučan trenutak gdje od mnogih loših kandidata gdje ispliva daleko najgori od svih, čovjek koji bi trebao biti predmet istrage.”

“Taj čovjek na silu hoće represivnu vlast i AP mu to daje. To je takva šamarčina!”, istaknuo je Milanović.

Kaže da je imenovanje Turudića kadrovsko imenovanje. “Plenković želi ovdje imati nekoga tko će mu čuvati leđa, napiknuo je krivog tipa, on je patološki nelojalan, zavaljat će ga prvom prilikom kao što je uništio Sanadera koji ga je stavrao.”

Predsjednik je komentirao i mjere upozorenja u pravosuđu. “Kad se svima obećava sve u periodu kad je lako voditi vlast i financije… Prividno davati svakome sve, rezultira ovakvom disharmonijom i neradom. To su stari za razgovor, ali Plenković nije navikao razgovarati, on prijeti i kupuje, vašim parama.”

Komentirao je i slučaj Severine Vučković. “Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? predsjedniku Vrhovnog suda, on tu ništa ne može…”

“Ambicija je totalna kontrola”

Osvrnuo se i na posljednje događaje u BiH i Plenkovićev posjet BiH. “On želi biti u fotookvirima s tim ljudima. Plenković znajući da mu je domaćin Komšić najavljuje samo da bi napravio scenu. Pa došao si Komšiću, ja ga srećem po svijetu, ali kad ja negdje idem, biram gdje ću. Plenković je otišao isključivo s namjerom da izazove frku i fotografiju na kojoj ga nema, ali je senzibilizrao Ursulu von der Leyen. Kako, čime? Tako je rekao… Cjepivo u tri faze. Ona se pojavila kod Komšića, kao i Rutte, eto tako ih je senziblizirao, nisu ga slušali ništa.”

Dodaje da se Čovića, uz šutnju Banskih dvora, proglašava Putinovim čovjekom i prijeti mu se sankcijama. “Što ako tog Čovića stave na listu sankcija. Je li ovaj gelibter na Zrinjevcu razmišljao o tome? Tko je sljedeći – Plenković, ja? Hoćemo se suprostaviti tome?”

Peđa Grbin tvrdi da će Turudić moći oduzimati nadležnost postupaka EPPO-u. “Grbin se obično pripremi dobro, pitajte čovjeka, valjda zna što govori.”

“Kontrola, totalna kontrola, to je ambicija od početka, sad se to više ne može skrivati, to je pornografija, grozno, nastrano, to se događa”, dodao je.

