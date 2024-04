Osam namirnica koje će vam pomoći poboljšati zdravlje

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Pravilna prehrana je jako važna za očuvanje, ali i za poboljšanje vašeg zdravlja. Stoga, ako želite biti zdraviji, ključno je da uvrstite ove namirnice u svoje svakodnevne obroke.

Poznati gastroenterolog Will Bulsiewicz u jednom od podcasta The Diary of a CEO, govorio je o radu crijeva i zdravlju probavnog sistema, a posebno se osvrnuo na namirnice koje imaju benefite na vaše zdravlje.

Voće

U posljednje vrijeme, često se može čuti kako je voće zapravo puno šećera i kalorija što može dovesti do toga da ga neki prestanu jesti. No, zapravo to nije tako.

“Mislim da je voće nepravedno na lošem glasu. Mislim da je voće nevjerojatno dobro za nas. Zapravo, ljudi koji konzumiraju više voća imaju manju vjerojatnost da će imati dijabetes, a oni također gube i na težini”, rekao je Bulsiewicz.

Fermentirana hrana

Bulsiewicz navodi da moramo uključiti fermentiranu hranu u naše obrasce prehrane jer to može pomoći u mikrobiološkoj raznolikosti crijeva. Jedite više fermentiranog povrća kao što je kiseli kupus, prenosi Klix.ba.

Gljive

Gljive su svakako korisne u našoj prehrani. Ovaj liječnik navodi da gljive sadrže dobar udio vlakana. One mogu poboljšati zdravlje naših crijeva i imaju protuupalna svojstva, a pritom sadrže i mali broj kalorija.

Lisnato povrće

Lisnato povrće je odlično za naše zdravlje jer je sadrži velike količine antioksidanasa i vitamina. Pritom, Bulsiewicz navodi kako lisnato povrće poput kelja, špinata i zelene salate sadrži mali broj kalorija.

Cjelovite žitarice

Cjelovite žitarice bogate su topivim vlaknima, koja su pogodna za srce, što ih čini odličnom hranom za one koji brinu o svom krvnom tlaku i kardiovaskularnom sistemu.

Omega-3 masne kiseline

Omega-3 masne kiseline ili zdrave masti neophodne su za naš organizam, čak i kada ste u procesu mršavljenja. Možete ih unositi tako što ćete jesti više orašastih plodova i sjemenki poput oraha i chia sjemenki.

Aromatično povrće

Povrće kao što su luk, češnjak ili ljuta papričica je aromatično povrće. Osim što daju bolji okus hrani, oni su dobri za rad vašeg srca, a pomažu i u prevenciji nekih bolesti.

Postoje neke nevjerojatne zdravstvene dobrobiti luka i češnjaka, budući da su bogati antioksidansima, koji mogu pomoći u smanjenju upale, a također su zdravi za crijeva jer daju prebiotike za poticanje zdravih crijevnih bakterija.

Mahunarke

Bulsiewicz navodi kako su mahunarke kao što su grah, leća i slanutak pogodne za cjelokupno zdravlje, a posebno za naše srce.

“One su hrana za zdravlje crijeva, hrana za dugovječnost, a ako pogledate dokaze o bolestima srca, raku, moždanom udaru, dijabetesu, vidjet ćete da one smanjuju vjerojatnost da imate ove bolesti”, ističe on.

