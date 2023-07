Ove biljke nije pametno saditi preblizu kuće jer bi joj mogle naštetiti

Podijeli :

Kada doma donesete novu sadnicu, vjerojatno prvo razmišljate gdje će najbolje izgledati, ali važno je razmisliti i o njenoj poziciji kako vam ne bi prouzročila štetu kada naraste.

Neki će grmovi narasti dovoljno visoko da smetaju klima uređajima, prozorima, olucima, pa čak i električnim vodovima. Neka stabla imaju sustav korijenja koje raste toliko ekstenzivno da može ugroziti temelje i napraviti pukotine u kanalizacijskim cijevima.

Neke se biljke jednostavno tako brzo šire da bi bilo teško pratiti njihovo obrezivanje prije nego prekriju pola vaše kuće i stvore pogodno tlo za plijesan i plijesan, prenosi Housedigest.

Ako želite izbjeći nered, ali i trošak strukturalnih i drugih vrsta oštećenja, pripazite što sadite pokraj svojeg doma, a još važnije gdje to sadite. Evo što treba izbjegavati.

Bambus

Prema nekim definicijama, bambus se smatra štetnim invazivnim korovom. Iako izgleda lijepo, brzina kojom se bambus rasprostranjuje može biti opasna. Jedno istraživanje je pokazalo da bambus može narasti do 4 centimetara u jednom satu. Mnogi vlasnici kuća su imali probleme nakon što su posadili bambus u blizini jer je njihovo korijenje prouzročilo oštećenja na temeljima, podovima i cijevima od vode.

Cvjetne gredice

Primamljivo je posvuda po dvorištu posaditi gredice cvijeća, a s obzirom na to da je većina cvijeća privremena i ima plitko korijenje, može se činiti kao odličan izbor uz rub kuće. Nažalost, ako su vam gredice cvijeća preblizu kući to može stvoriti probleme za vaše temelje zbog prekomjerne vlage od učestalog zalijevanja. Betonski temelji dizajnirani su za podnošenje sezonskih kiša, ali ako voda neprestano prodire i zatim se smrzava, širenje vode uzrokovat će male pukotine koje s vremenom rastu. Lokve vode također mogu dovesti do erozije okolnog tla i u konačnici oštetiti temelje. U svakom slučaju pripazite da su vam gredice s cvijećem udaljene od same kuće.

Bršljan

Iako bi neki vrtlari koji brinu o klimi mogli preporučiti uzgoj bršljana (Hedera helix) na bočnim stranama zgrade kako bi se smanjila apsorpcija topline, ovo je biljka koja ima potencijal rasti izvan kontrole – do točke da preuzme cijelu strukturu. Posebno su opasne kuće kojima je cigla zadnji slok. Pojedinačni izdanci bršljana su toliko snažni da mogu izvući žbuku između cigli. Bršljan također oslobađa dovoljno vlage da uzrokuju ispadanje cigli iz strukture. Poznato je da bršljan raste u strehe i krovove, što uzrokuje curenje i stvara dovoljno prostora za dolazak divljih životinja, koje su sklone napraviti si utočište na tavanu.

Preslica

Obična preslica je korov koji se u nekim područjima smatra invazivnim. Slično bambusu, ova biljka izbija iz puzavog korijenja. Teško je se riješiti nakon što se smjestila u dvorištu jer korijenje koje se brzo širi raste prema dolje do 30 centimetara. To znači da se mogu raširiti ispod temelja kuće, uzrokujući da s vremenom postane nestabilna. Preslica ne cvjeta, ali neki je ljudi vole uzgajati kako bi je mogli koristiti kao biljni lijek za liječenje opeklina, osteoporoze, bubrežnih kamenaca i još mnogo toga. Čak i kad je u tegli, i dalje se može proširiti na vaše dvorište jer se razmnožava putem spora. Ako vam u blizini kuće raste preslica, vrijeme je da izvadite ​​sredstva protiv korova i da iskopate to korijenje.

Hrast

Hrastovi su visoki, a njihove grane rastu gusto i veoma jake. A u najgorim okolnostima, potencijalno mogu uzrokovati veliku štetu vašoj kući. Odrasla stabla hrasta mogu biti teška i do nekoliko tona, a veće sorte mogu narasti i do 30 metara. Prije nego što posadite hrast, zamislite koliko bi mogao narasti i iskopajte rupu dovoljno daleko od bilo kakvih građevina i cijevi kako se ne bi oštetili u slučaju pada stabla.

Vrba

Stabla žalosne vrbe također ulaze u kategoriju prekomjernog korijenja. Zamislite širinu krošnje zrelog stabla i zatim je utrostručite. Korijenski sustav zdrave žalosne vrbe može se protezati do ogromnih dubina ispod zemlje. Ne samo da ovo korijenje ima potencijal oštetiti temelje vašeg doma i površinu terase, već iskače po cijelom dvorištu, što čini košnju trave pravm izazovom. Sadnja jednog od ovih stabala podalje od kuće također možda nije najbolje rješenje, jer ćete također morati uzeti u obzir sve podzemne komunalne vodove poput struje, kanalizacije, plina i vode.

