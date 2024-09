Ove sobne biljke je zaista izazovno održati na životu. Uspijevate li?

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

To niti nema toliko veze s vašim (ne)znanjem već s karakterom pojedine biljčice.

Istina je da sobne biljke ne žive u zatvorenom prostoru po vlastitom izboru.

Upravo zato mnoge odluče, kada ih smjestimo u neki prostor koji im nije po volji, jednostavno odustati. To niti nema toliko veze s vašim (ne)znanjem već s karakterom pojedine biljčice.

Novi list donosi popis onih najtvrdoglavijih.

Orhideja

Orhideje su poznate po tome što su veoma svojeglave sobne biljke.

No to nije čudno jer su one izvorno tropske biljke koje rastu u divljini, a jedan prosječan stan ili kuća daleko je od tropske i vlažne klime kakva im odgovara.

Ipak, orhideje nije nemoguće održati na životu, samo joj trebate priuštiti poseban lončić, specifičnu zemlju samo za vašu posebnu cvjetnu princezu, malo, ali dovoljno vode, neizravno sunčevo svjetlo.

Lirasti fikus

Ako ste ikada vodili bitku s održavanjem lirastog fikusa na životu i izgubili, ovim putem vas tapšamo po ramenu.

Ove biljke imaju potrebe slične kao orhideje, te se oboružajte s puno strpljenja.

Afrička ljubičica

Afričke ljubičice vole vlagu, zbog čega ih mnogi ljudi stavljaju na parne radijatore.

Ako ga nemate u vašem domu, možete staviti zdjele s vodom između svojih afričkih ljubičica, staviti njihove posude u pladanj na mokri šljunak ili ih ostaviti da odstoje u vodi koja istječe iz posuda nakon što zalijete biljke.

Uz malo brige, bit ćete nagrađeni divnim šarenim cvjetovima.

Krunica

Ako ste ikada nabavili ovaj zaista poseban sukulent i nakon tjedan dana pitali sami sebe što se dogodilo, bez brige.

Samo dobro drugi puta provjerite je li zemlja potpuno suha prije nego što ju zalijete i stavite ju na neizravno sunce daleko od propuha.

Tillandsia

Ili zračna biljka rekli bi zahtijeva jako malo, no prevarili biste se.

One zaista mogu biti nezgodne baš zato što ne rastu u tlu i umjesto toga trebaju kamenje ili grmlje za koje se mogu uhvatiti.

Trebat će im nekoliko sati neizravne sunčeve svjetlosti te više ili manje vode ovisno o vlažnosti okoline.

