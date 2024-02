Postoje napitci kojima ćete si smanjiti tlak, ali i oni od kojih će vam totalno podivljati

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Iako nisu čarobni eliksiri, neka pića poput soka od cikle i obranog mlijeka mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka

Visoki krvni tlak može biti smrtonosan – jeziva stvarnost za više od milijardu ljudi diljem svijeta koji žive s tim stanjem. Dakle, ne bi li bilo lijepo kad biste mogli sniziti krvni tlak tako da samo ispijete pravo piće?

Osam minuta ove jednostavne vježbe dnevno može uravnotežiti krvni tlak bolje od kardio treninga Izbacivanje ove tri namirnice iz prehrane je ključno za zdravlje srca i dulji život

Nažalost, nije tako jednostavno. Nijedan čarobni tonik ne poništava visoki krvni tlak (hipertenziju) gutljaj po gutljaj. Uzrok visokog tlaka previše je složen da bi se riješio brzim “izlijevanjem”, piše Cleveland Clinic.

Ali ono što je u vašoj šalici moglo bi vam sniziti ili povisiti krvni tlak.

Tipično, mnoštvo čimbenika – obično uključujući prehranu, tjelesnu aktivnost i genetiku – kombinira se na neki način da gurne krvni tlak u opasnu zonu.

Prilagođavanje onoga što jedete i pijete može vam pomoći da prirodno pomaknete krvni tlak u zdrav raspon.

Sok od cikle

Kad je riječ o natjecanjima popularnosti, cikla ​​ne stoji baš najbolje. Naime, prije nekoliko godina, internetska anketa identificirala je krvavocrveno korjenasto povrće kao drugo najmanje omiljeno povrće u Americi.

Možda je to dio razloga zašto je visok krvni tlak toliki problem?

Istraživanja pokazuju da dijetalni nitrati u cikli imaju protuupalna svojstva koja mogu doprinijeti nižem krvnom tlaku. Nitrati pomažu otvoriti (ili proširiti) krvne žile kako bi se smanjio pritisak potreban za pumpanje krvi kroz vaše tijelo.

“Postoje neki podaci iza ideje da cikla može sniziti krvni tlak,” kaže kardiolog dr. Luke Laffin. “Ali ako i pomogne, bit će samo malo.”

Sokovi s visokim udjelom kalija

Nije tajna da višak natrija u vašoj prehrani može povisiti vaš krvni tlak. Ali jeste li znali da dodavanjem kalija u prehranu možete sniziti krvni tlak za nekoliko stupnjeva snižavanjem razine natrija?

Kalij radi s vašim bubrezima kako bi izlučio natrij i izbacio ga iz vašeg sustava. Hranjiva tvar također poboljšava vaše cjelokupno krvožilno zdravlje kako bi olakšala protok krvi. “Dodavanje kalija u vašu prehranu snižava krvni tlak,” kaže dr. Laffin.

Sokovi s visokim udjelom kalija uključuju:

sok od suhih šljiva,

sok od mrkve,

sok od nara,

sok od naranče.

Pokušajte izbjegavati proizvode s dodanim šećerom. Nemojte pretjerivati ​​ni s ispijanjem soka: iako je bogat vitaminima i hranjivim tvarima, također je pun kalorija i prirodnog šećera.

Osim toga, pripazite na unos kalija ako imate bolest bubrega, budući da se vaši bubrezi mogu mučiti s preradom nutrijenata.

Obrano mlijeko

Istraživači su otkrili da konzumacija nemasnih mliječnih proizvoda može pomoći u snižavanju krvnog tlaka. Jedan od razloga je kalij u mlijeku. Visoke razine vitamina D, fosfora i kalcija u mlijeku također mogu utjecati na krvni tlak.

Čaj

Kuhanje i ispijanje šalice čaja opušta. To je vrsta aktivnosti koja može otopiti stres koji dovodi do skoka krvnog tlaka.

Ali to je samo početak. Mnogi čajevi također sadrže spojeve koji smanjuju upalu i održavaju krvne žile otvorenima i fleksibilnima. S obzirom na to, lako je vidjeti zašto je to piće najbolji izbor za snižavanje krvnog tlaka.

Čaj od hibiskusa općenito dobiva najbolje ocjene za svoj učinak na krvni tlak. Isto vrijedi i za čaj od kamilice.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.