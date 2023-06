Što je “bež zastava” u ljubavnim odnosima? Točno opisuje jedno ponašanje

Podijeli :

Chermiti Mohamed/Unsplash

Svatko je čuo za zelene i crvene zastavice u vezama - pozitivne ili negativne znakove nečije održivosti kao partnera. Sada je internet opsjednut novom zastavom: Bež zastavom.

Tisuće korisnika podijelilo je TikTok videozapise o bež zastavama svojih partnera, a BuzzFeed je čak napravio kvizove za prepoznavanje vaših vlastitih bež zastava. Dakle, što je zapravo bež zastava? Bilo da ste trenutno u vezi ili samo želite biti u toku s novim slengom, evo svega što trebate znati o bež zastavama, piše Readers Digest.

Što je bež zastava?

“Bež zastava” novi je žargonski izraz u svijetu spojeva. Prema Urban Dictionaryju, kao što je navedeno u TikTok-u u nastavku prema utjecaju Lois Choi, bež zastava je “nešto što nije ni dobro ni loše, ali vas tjera da zastanete na minutu kada to primijetite, a zatim jednostavno nastavite sa životom.”

Mnogi korisnici društvenih mreža istaknuli su da već dugo koriste izraz “žuta zastava” za opisivanje kvalitete partnera za spoj koji nije ni negativan ni pozitivan. Međutim, percipirana “čudnost” navike sastavni je dio njezinog označavanja kao bež zastave. Bež zastava upućuje na “bezopasno i čudno ponašanje”.

Koji je primjer bež zastave?

Jedan poseban primjer koji je pomogao komentatoru da “uistinu shvati što je bež zastava” dolazi od TikTokerice Catherine O’Brien.

U svom videu ona objašnjava: “Bež zastava mog dečka je to što postavlja tajmere umjesto alarma. Ponoć je i on mora ustati u šest? Postavit će tajmer na 6 sati.” Bezopasno? Da. Ali također, pomalo neobično.

Mogu li se bež zastavice staviti na ljude izvan spojeva?

Kako pojam postaje sve popularniji na internetu, korisnici su ga počeli primjenjivati ​​i izvan područja upoznavanja. TikTok korisnik The Moon kaže da je bež zastavica njihove mačke to što “ostaje mirna u autu samo ako joj se mjaukne himna.” Štoviše, TikTokerica Bryana Ashley stavila je bež zastavu na svoju najbolju prijateljicu, prozivajući njenu sklonost da “prestane odgovarati i otvarati poruke na nepoznato vremensko razdoblje.”

Može li bež zastava jedne osobe biti nečija crvena ili zelena zastava?

Bež zastave – kao i crvene, zelene i žute – sve su subjektivne. Osim toga, kako je pojam stekao popularnost, definicija bi mogla postati zbrkana; mnogi korisnici društvenih medija označili su ponašanja kao “bež zastavice” koje su drugi prozvali crvenim ili zelenim.

Na primjer, kada je jedna korisnica napravila video u kojem je rekla da je bež zastavica njezina dečka “da on postaje nestrpljiv u restoranima i pomaže konobarici da donese tanjure do njihovog stola”, nekom drugom na Twitteru je to bila crvena zastava.

Bez obzira kako nazvali ova ponašanja, važno je imati partnera koji nas podržava i poštuje.

