Što je saten i je li to doista dobar izbor za posteljinu?

Saten je svilenkasto gladak i ugodan na koži, ali većina ljudi zna malo što o njemu.

Saten je zbunjujući tekstil. Iako saten podsjeća na svilu, srećom, cijenom je puno pristupačniji.

Podrijetlo satena je pomalo mutno. Teško je točno odrediti kako i kada je saten prvi put razvijen, iako se saten pripisuje Kini prije nekoliko stoljeća.

Što je saten?

U vrlo jednostavnim terminima, saten je samo vrlo sjajna, obično pamučna tkanina, prenosi RS.

“Saten je tkanina satenskog tkanja, što znači da umjesto pređe koja se naizmjence križa jedna s drugom (preko i ispod), pređa ‘lebdi’ preko vrha više niti, dajući glatkiju, sjajniju završnicu”, objasnila je Fran Kozen, stručnjakinja za tekstil sa Sveučilišta Cornell.

Zahvaljujući ovom smanjenom broju prepleta pređe, saten je vrlo fleksibilan i manje sklon gužvanju od drugih tkanina izrađenih od istog materijala.

Posteljina od satena

Saten je izvrsna tkanina za sve koji žele materijal koji je gladak i ne gužva se, ali je također upijajući i udoban, jer je uglavnom izrađen od pamuka. Zapravo, prema Kozen, “smanjenost preplitanja pređe može je učiniti prozračnijom od tkanine ravnog tkanja od iste pređe.”

Budući da je tako svilenkast i gladak, saten se koristi u raznim primjenama, posebno u posteljini.

“Saten se koristi za sve, od prekrivača za poplun, jastučnica do plahti mekanih poput maslaca. Njegova čvrsta struktura tkanja čini ga izvrsnim u zadržavanju punjenja u jastucima, dekama i poplunima”, kaže Melanie Kaplan, kreativna direktorica tvrtke The Company Store.

Kaplan potvrđuje da je saten jedna od najpopularnijih tkanina za posteljinu i to s dobrim razlogom. “Udoban je tijekom cijele godine za one koji vole spavati na hladnom i idealna je opcija zimi za one koji spavaju u ugrijanom prostoru. Mekoća satenske posteljine je san za spavanje, dok njegov sjajni sjaj izgleda elegantno na krevetu”, poručuje Kaplan.

Prema Kaplan, jedinstveno tkanje satena čini čvršću, topliju tkaninu od perkala, s luksuznom težinom. Iako plahte od perkala općenito dopuštaju veći protok zraka zbog svog labavijeg tkanja. Kaplan također ističe da će vaša posteljina od satena izgledati besprijekorno i bez bora izravno iz sušilice.

Kako prati i održavati plahte od satena

Budući da je većina satenskih posteljina izrađena od pamuka, prilično ih je lako čistiti i održavati. Uvijek slijedite upute proizvođača, ali općenito se pamučni saten može prati u perilici u hladnoj vodi. Izbjeljivač bez klora može se koristiti kada je potrebno, ali izbjegavajte omekšivače jer mogu oslabiti vlakna, upozorava Kaplan.

Ona dodaje da možete sačuvati sjaj satena sušenjem satenskih plahti i posteljine u sušilici bez zagrijavanja. Iako je saten prilično otporan na gužvanje, postoji mogućnost da će se vaša posteljina od satena malo namreškati, pogotovo ako predugo stoji u sušilici, pa ako vam to smeta, slobodno glačajte svoje posteljine na niskoj temperaturi. Kaplanu upozorava da visoke temperature mogu oštetiti vlakna i ugasiti sjaj satena.

Jedna stvar koju treba napomenuti o satenu je da je glatka tkanina sklona nakupljanju, stoga izbjegavajte pranje i sušenje s grubljim, težim tkaninama koje bi se mogle trljati o nju.

