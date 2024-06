Što nikad ne biste smjeli bacati u WC školjku, a mnogi to rade

Podijeli :

Pexels /ilustracija

Postoji mnogo stvari koje nikad ne bi smjeli bacati u WC školjku, a ipak ih mnogi ljudi često bacaju. Od uložaka i maramica do lasi i masnoće - sve to nataložit će se u cijevima.

Vlažne maramice

Umjesto klasičnih, u školjku idu ipak samo one koje su za to namijenjene. Naime, one obične neće se raspasti i zato mogu začepiti cijevi.

Papirnati ručnici

Papirnati ručnici koje često koristimo u kuhinji su deblji i manje raspadljivi od toaletnog papira, što ih čini lošim za odvodne sustave.

Ulošci i tamponi

Ulošci i tamponi

Ovi proizvodi su dizajnirani da upijaju tekućinu i ne raspadaju se tako lako, što može uzrokovati velike probleme u cijevima i sustavima za obradu otpadnih voda, piše 24sata.

Pamučni štapići i loptice

Pamučni proizvodi se ne raspadaju i mogu se uhvatiti u cijevima, uzrokujući blokade. To može prouzročiti začepljenja odvoda, što na koncu može dovesti do nezaobilaznih skupih popravaka.

Vate i zavoji

Kao i pamučni štapići, ovi materijali ne raspadaju se i mogu izazvati začepljenja.

Kondomi

Kondomi su napravljeni od materijala koji se ne razgrađuje lako, što može uzrokovati probleme u odvodnom sustavu.

Lijekovi

Ispiranje lijekova u WC može kontaminirati vodene sustave, što može imati štetan učinak na okoliš i ekologiju.

Ulje i masnoće

Ulje i masnoće iz tava i lonaca mogu se stvrdnuti i začepiti cijevi, a također mogu uzrokovati probleme u sustavima za pročišćavanje otpadnih voda.

Cigarete

Cigarete sadrže štetne kemikalije koje mogu kontaminirati vodu.

Busen lasi

Kosa se može skupiti i stvoriti velike čepove u cijevima. Čišćenje četke često je svakodnevica, no bolje je lasi baciti u koš za smeće.

Bacanje ovih predmeta u WC školjku može uzrokovati začepljenja, skupe popravke i štetu okolišu. Uvijek je bolje koristiti odgovarajući način odlaganja otpada, kako ne bismo na koncu morali popravljati slučajno nastalu štetu.

