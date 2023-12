Što piti na dočeku Nove godine? Evo što preporučuje vinarka

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Vinarka Ana Antonija Benazić Debeljuh u Novom danu je razgovarala s našom Sandrom Križanec te podijelila prijedloge o tome što piti za doček Nove godine. Ipak, naglašava da pri tome treba biti umjeren.

“Volim početi pjenušcem, iako svi to povezuju s ponoći i nazdravljanjem, ali to je odličan aperitiv. Ja sam Istrijanka i uvijek kažem da nam je glavno vino Istarska malvazija, a crno vino je dobro za one koji idu na doček da se zagriju – Plavac Mali ili naš istarski teran”, preporučuje vinarka Benazić Debeljuh.

