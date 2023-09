Podijeli :

Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Spavanje sa šminkom je kardinalni grijeh kada govorimo o njezi kože, no znamo li doista kakvu štetu nanosi licu kad ga zaboravimo očistiti prije spavanja?

Vodeći stručnjaci za njegu kože otkrili su što se točno događa s našim licem kad ostavimo šminku preko noći, od bakterija koje izazivaju akne do prljavštine koja se zarobi u koži i usporava proizvodnju kolagena.

Problemi uzrokovani predugim ostavljanjem kozmetike na licu uključuju i infekcije oka, lomljive trepavice te osip, otkrila je dermatologinja dr. Catherine Borysiewicz.

Saznajte kojih se to pet stvari mogu dogoditi vašem licu kada spavate sa šminkom te kako ih popraviti.

1. Izbijanje akni

Kada spavate sa šminkom, zarobljavate prirodna ulja, štetne učinke iz okoliša i čitav niz drugih štetnih bakterija u pore, što može rezultirati pojavnom akni.

Dok spavate, proces regeneracije stanica uzrokuje podmazivanje folikula dlake, što dopušta prirodnim uljima da izlaze na površinu kože. Kada ostavite šminku na licu, to ulje se zarobi u porama i pomiješa sa svim ostalim proizvodima na vašem licu, što uzrokuje izbijanje akni i prištića.

Lou Sommereux, direktorica u Cosmex Clinic, vodećoj klinici za pomlađivanje kože u Cambridgeu, kaže da su bakterije glavni uzrok akni. Naime, tijekom dana se šminka miješa s čitavim nizom bakterija i zagađivača iz okoliša; ti se nusproizvodi razgrađuju u šminki i pore ih usisavaju, prenosi 24sata.

“Kako biste spriječili pojavu akni, skinite šminku prije nego što odete na spavanje. Dvostruko čišćenje također je potrebno za uklanjanje svih tragova šminke i bakterija. Savjetujem da počnete s aktivnim sredstvom za čišćenje kako biste nježno uklonili šminku na koži. Slijedi čišćenje sredstvom za dubinsko čišćenje koje će izvući sve bakterije iz pora”, objasnila je.

Martin Kinsella, kozmetičar i liječnik iz klinike Re-Enhance je dodao da kada imate aktivan prištić, spavanje sa šminkom će samo pogoršati problem i dovesti do pojave akni ili infekcija. Nadalje, objašnjava kako puder i primeri na bazi ulja često stvaraju mitesere i kožu čine beživotnom, pa razmislite o vrsti šminke koju nosite.

“Preporučio bih da u svoju rutinu njege kože unesete kemijski piling, poput salicilne kiseline, oko tri puta tjedno kako biste pore doista dubinski očistili”, rekao je.

2. Ranija pojava bora

Tijekom dana prljavština i šminka ostaju zarobljene na koži i uzrokuju oksidacijska oštećenja uzrokovana okolišem. To dovodi do rušenja prirodne barijere vlage u koži i usporava proizvodnju kolagena.

Kinsella objašnjava da je kolagen vitalni sastojak mladenačke kože, a njegovim uništavanjem dolazi do pojave preuranjenih bora.

“Kolagen je protein kojeg proizvodi tijelo, a odgovoran je za elastičnost i rastezljivost kože. Kada spavate sa šminkom, narušavate prirodnu barijeru vlage u koži te se prerano razgrađuje kolagen što dovodi do pojave bora i općenito lošeg izgleda kože”, rekao je.

Mel Gravel-Barnes iz Croma Pharme dodala je da tijekom spavanja koža prolazi kroz proces obnavljanja stanica koji omogućuje novim stanicama kože da gurnu na površinu i izbace sve mrtve stanice. Šminka zarobljava te mrtve stanice kože, što ostavlja zagasit ten zbog čega koža može izgledati starije nego što jest.

“Preporučila bih da zaista pojačate svoju rutinu njege kože. Pazite da ne preskočite čišćenje i neka hijaluronska kiselina i retinol postanu vaši najbolji prijatelji. Kad je riječ o pomlađivanju i hidrataciji, tu je hijaluronska kiselina neophodna. Studije pokazuju da hijaluronska kiselina može izravnati bore i zaustaviti rane znakove starenja”, objasnila je.

“Retinol je još jedan aktivni sastojak koji biste trebali koristiti u svojoj rutini njege kože. On potiče obnovu stanica kože, što pomaže u poticanju proizvodnje kolagena. Može pomoći i kod pigmentacije i teksture kože”, dodala je.

3. Beživotna koža

Kada spavate sa šminkom, ulja i mrtve stanice kože zarobljene su uz jastuk cijelu noć. Sve ove bakterije ugrožavaju prirodne procese kože.

“Redovito čišćenje i piling sastavni su dio otkrivanja zdravih stanica kože koji omogućuje prirodne procese obnove kože. Čišćenjem se uklanja prljavština u porama, a piling je bitan za uklanjanje mrtvih stanica kože i za sjajan ten.

Odlični su tretmani s kiselinama, primjerice glikolna kiselina, a ne grubi pilinzi koji mogu oštetiti barijeru kože. Piling dubinski čisti i uklanja mrtve stanice kože kako bi kontrolirao izbijanje akni i učinio kožu glađom i sjajnijom”, tvrdi Lou.

4. Očne infekcije

Šminka na očima može nadražiti osjetljivo tkivo oka i rezultirati infekcijom. Kada spavate sa šminkom, ne samo da širite bakterije po licu, već ih trljate i na područja oko očiju, te na jastuke i deke i tako stvarate plodno tlo za potencijalne infekcije oka.

“Nuspojave koje dolaze sa spavanjem sa šminkom mogu uključivati ​​svrbež, krvave oči, alergijsku reakciju, pa čak i potpunu infekciju ako niste oprezni. Jastuk sam po sebi već sadrži mnogo bakterija, a spavanje bez da ste skinuli šminku čini stvar još gorom. Razmislite, ako tri dana spavate našminkani, to je tri dana dodatnih bakterija koje vam svake noći dodiruju lice. To ne samo da može dovesti do infekcija oka, koje je teško riješiti – već može dovesti i do akni”, objašnjava Kinsella.

“Redovito spavanje sa šminkom također može dovesti do starenja kože oko očiju. Šminka zaustavlja odbacivanje mrtvih stanica te uzrokuje to da koža zadržava mrtve stanice kože na površini, što dovodi do pojave bora, tamnih krugova ispod očiju i općenito starijeg izgleda kože. Ako često spavate s maskarom, trepavice će se lakše lomiti. Ako to učinite previše puta, trepavice će se stanjiti i sve više ispadati”, dodala je Lou.

5. Iritacija i osip

Šminka često sadrži mirise i druge nadražujuće tvari poput boja i parfema. Ako se dugo zadrže na koži, te nadražujuće tvari mogu uzrokovati upalu, što je posebno rizično za osobe s rozacejom ili osjetljivom kožom.

“Ako već imate osjetljivu kožu, spavanje sa šminkom samo će pogoršati stvari. Preporučujem da u svoju rutinu njege dodate hijaluronsku kiselinu i niacinamid te vitamina C kako biste koži pomogli u borbi protiv osjetljivosti i poboljšali ukupnu elastičnost i glatkoću kože”, zaključila je Mel, prenosi 24sata.

