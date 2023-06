Što znače čudni zvukovi koje proizvodi vaša kuća? Naučite ih raspoznati

Podijeli :

PhotoMIX Company/Unsplash

Većina nas voli kad su naše kuće tiha, mirna mjesta, ali također prihvaćamo da nijedna kuća nije savršeno tiha. Iako škripavi pod ili bučni radijator mogu biti dio šarma starijeg doma, ponekad vam bučna kuća pokušava nešto reći, a to nešto može biti skupo popraviti i opasno ignorirati.

Ako čujete sljedeće zvukove koji dolaze iz vaše kuće, vrijeme je da počnete obraćati pozornost na njih, piše Life Hacker.

Zveckanje u izvorima topline

Bez obzira imate li plinsku peć ili bojler, ako grijalica u vašem domu proizvodi pretjerano zveckanje ili lupanje kad se uključi, to je često znak istrošenosti koja može dovesti do velikih problema ako se ne riješi na vrijeme. Ako imate peć, to može biti neuravnoteženi, korodirani ili istrošeni remen ventilatora koji je na putu ka katastrofalnom kvaru. Ako čujete zveckanje i kucanje cijevi za grijanje svaki put kada vaš kotao radi, vjerojatno nema razloga za brigu, jer zvukovi ekspanzije kada se cijevi zagrijavaju nisu neuobičajeni — ali ako je buka pretjerana u trajanju ili glasnoći, trebali biste se obratiti vodoinstalateru i/ili stručnjaku za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju koji će svejedno istražiti problem.

Zviždanje peći

Ako čujete šištanje i zviždanje svaki put kada se vaša peć uključi, to vjerojatno znači da su vaši filtri stari i začepljeni i da se vaša peć bori s uvlačenjem svježeg zraka za svoj ciklus. To može dovesti do toga da peć usisava vlastite ispušne plinove i cirkulira ih po vašoj kući — što je opasna i neugodna situacija. Popravak je jednostavan – promijenite filtre. Kako biste spriječili da se to opet dogodi, uložite u zviždaljku za filter koja će vas upozoriti kada je filter otprilike napola začepljen.

Grebanje i pucketanje zidova

Ako sjedite u mirnom dijelu svoje kuće i počnete čuti nešto u zidovima, nemojte to ignorirati. Zvukovi grebanja mogu ukazivati ​​na najezdu vjeverica ili drugih glodavaca, a pucketanje ili krckanje može ukazivati ​​na termite, mrave stolare, pčele ili druge insekte koji žele uništiti vašu kuću. Ako čujete bilo što unutar svojih zidova, odmah pozovite istrebljivače.

Brujanje uređaja

Moderni uređaji dizajnirani su za tihi rad. Ako čujete stalno zujanje iz vašeg hladnjaka, sušilice ili perilice posuđa, vrijeme je da pozovete stručnjaka za popravak. Iako zujanje može biti uzrokovano brojnim problemima – neki manji – gotovo uvijek ukazuje na problem koji će se pogoršati. Hladnjak koji zuji, na primjer, ukazuje na kvar kompresora, a perilici posuđa koja stalno zuji može se nešto zaglaviti u utrobi što će na kraju spriječiti pravilan rad.

Klokotanje odvoda i zahoda

Ako vaši odvodi ili zahodi klokoću i proizvode mjehuriće, vjerojatno imate začepljenu ili polomljenu kanalizacijsku cijev ili ventilacijski otvor (cijev koja propušta kanalizacijski plin iz vaše kuće). Začepljenje se može relativno lako očistiti i riješit će problem, ali puknuta kanalizacijska cijev je noćna mora – i nešto što ćete morati riješiti što prije. Osim ako ne uspijete sami riješiti problem, odmah pozovite vodoinstalatera.

Zviždanje prozora

Ako primijetite da vam prozori počnu pjevati svaki put kad puše vjetar, ili su pogrešno postavljeni ili je lajsna s vremenom erodirala. Zrak ulazi unutra, što znači da toplina izlazi zimi, a hladan zrak ljeti. Ako ga ne popravite, voda će vjerojatno ući i tijekom jake kiše. Rješenje bi moglo biti jednostavno poput brtvljenja prozora ili bi moglo značiti da je vrijeme za nove.

Zvukovi iz bojlera

Ako vaš bojler počne zvučati kao lonac kipuće vode, možda ćete uskoro morati kupiti novi. Kako grijači vode stare, skupljaju talog na dnu. Na kraju, ovaj sloj sedimenta počinje djelovati kao izolator — što znači da grijač mora zagrijati sediment prije nego što zagrije vodu. Taj vrući talog će se pjeniti kao nešto što se kuha na vrućem štednjaku, zbog čega će vaš bojler dodatno raditi i skraćivati ​​mu vijek trajanja. Ovaj proces možete usporiti redovitim pražnjenjem i ispiranjem bojlera, ali ako već čujete to klokotanje, vjerojatno je prekasno.

Curenje vode

Ovo ne treba govoriti, ali ako čujete vodu koja teče u vašoj kući kada ju sami ne ispustite iz pipe, ili imate duhove ili ozbiljan problem. Zvukovi kapanja ili curenja vode gotovo sigurno znače curenje, a ako ih čujete, to curenje aktivno uništava vašu kuću čak i ako još ne vidite štetu. Odredite mjesto curenja i zatvorite vodu u tom dijelu kuće što je brže moguće.

Pucketanje podova

Ako se jedne večeri smjestite na kauč i gledate televiziju te čujete glasno pucketanje podova ili ako vaš podrum ili spavaća soba redovito stvaraju zvukove stenjanja, odmah zakažite pregled vaše kuće. Općenito govoreći, temelj vaše kuće uopće ne bi trebao stvarati buku. Ekstremne temperature mogu uzrokovati širenje što bi moglo objasniti neke čudne zvukove koji dolaze iz vaših temelja, ali ako je to dovoljno glasno da vas prestraši, dovedite nekoga da to pogleda.

