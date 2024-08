Budite se često prije alarma? Evo što vam tijelo poručuje

Podijeli :

Stručnjaci su objasnili što se događa u tijelu kada se često probudite neposredno prije alarma.

Vaš tjelesni sat reagira na rutinu, postaje učinkovitiji kada odlazite spavati u isto vrijeme svake večeri i budite se u isto vrijeme svako jutro.

Prilično je iznenađujuće da naša tijela mogu osjetiti vrijeme dok smo u dubokom snu – ali kako to točno funkcionira?

Naše tijelo kontrolira snop živaca poznatih kao suprahijazmatska jezgra, smještena u sredini mozga. Živci igraju vitalnu ulogu u kontroli našeg krvnog tlaka, tjelesne temperature i što je najvažnije u razotkrivanju ove znanstvene misterije, našeg osjećaja za vrijeme.

Suprahijazmatska jezgra također može odlučiti kada se osjećamo pospano, a kada smo potpuno budni.

Protein koji se zove PER također je vrlo važan u ovoj situaciji jer regulira vaš ciklus spavanja i budnosti. Razina proteina će rasti i padati tijekom dana, vrhunac će biti navečer, a najniži noću. Niske razine ovog proteina dovest će do niskog krvnog tlaka, zbog čega ćemo biti umorni i pospani.

Znanstvenici kažu da ako se pridržavate dosljednog rasporeda spavanja, vaše tijelo će se naučiti prilagoditi i povećati vaše PER razine neposredno prije nego što se alarm oglasi. Kažu da se ovo povećanje obično događa oko sat vremena prije nego što se alarm oglasi, jer oslobađamo hormone stresa, prenosi Krstarica.

Ako se niste probudili prije alarma, to može biti pravi šok i kao rezultat može izazvati stres za vaše tijelo. Kako biste to izbjegli, vaše tijelo proizvodi PER ranije tijekom noći – zbog čega se možete probuditi nekoliko minuta prije nego što se alarm oglasi.

