Namještate nekoliko alarma za buđenje? Pogledajte što o tome kažu liječnici

Morate se probuditi u 7 ujutro kako biste stigli na posao. Prvi alarm postavljate u 6:30 ujutro, drugi u 6:45, treći u 6:55 ujutro i zadnji u 7:05. Zvuči li vam ovo poznato?

Ako svoju aplikaciju za alarm zatrpavate uzastopnim alarmima, pripremate se za omamljeno jutro, kažu stručnjaci.

Pritiskom na gumb za odgodu u intervalima od devet minuta činite istu stvar, rekao je dr. Brandon Peters, neurolog i liječnik medicine spavanja.

“Može se činit zadovoljavajuće odgoditi ustajanje iz kreveta i početak dana, ali to zapravo ruši kvalitetu sna”, dodao je dr. Peters.

U posljednjim satima spavanja obično izlazimo iz posljednje faze sna, poznate kao REM spavanje. Ova je faza osobito važna za obradu pamćenja i kreativno razmišljanje. Rascjepkavanje te faze sna mogla bi utjecati na rad mozga, piše CNN.

Dr. Peters preporuča postavljanje jednog alarma, kako bi se duboki san nastavio bez prekida.

Što je uzrok?

Određeni poremećaji spavanja mogu biti uzrok zašto se ne možete probuditi na jedan alarm, poput inercije sna, rekla je dr. Cathy Goldstein, liječnica za medicinu spavanja. To može dovesti do toga da netko nesvjesno isključi i odgodi alarme kada se prvi put probudi.

Još jedan razlog zbog kojeg se ne možete probuditi na jedan alarm je što ste po prirodi noćne ptice, ali vaš radni raspored zahtijeva da budete jutarnji tip, rekla je dr. Alicia Roth.

Kako se probuditi na jedan alarm?

Ako se morate probuditi u 7 ujutro, a alarm postavite u 6 ujutro, spavate sat vremena lošije, umjesto da kvalitteno spavate još tih sat vremena, rekla je Roth.

Iako je postavljanjejednog alarma najbolje, za one koji su naviknuli imati ih više, to može biti teško.Roth preporučuje testiranje različitih budilica, poput one koja koristi svjetlo ili alarma koji vas tjera da ustanete iz kreveta kako biste ga isključili. Dobiti 15 do 30 minuta sunčeve svjetlosti ujutro također može pomoći u pomicanju unutarnjeg tjelesnog sata i posebno je važno za one koji su prirodne noćne ptice, dodao je Peters.

