Stojite ispred mikrovalne dok grijete hranu? Evo u kojem slučaju to može biti štetno

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Možda ste čuli nekoga kako kaže da ne biste trebali stajati ispred mikrovalne pećnice jer se izlažete zračenju, no to nije zapravo razlog zašto ne biste trebali stajati u njenoj blizini.

Emitiraju li mikrovalne pećnice zračenje?

Mikrovalne pećnice rade emitiranjem elektromagnetskih valova, posebnih mikrovalova, koji stupaju u interakciju s molekulama vode u hrani. Ovi mikrovalovi uzrokuju brzo osciliranje molekula vode, stvarajući toplinu kroz molekularno trenje.

Doktor Arya Amin za Yahoo pojašnjava kako tehnički gledano mikrovalne pećnice emitiraju elektromagnetsko zračenje koje ostaje ograničeno na mikrovalnu pećnicu.

Sve mikrovalne pećnice napravljene su tako da zadrže te valove i automatski se isključe kada se vrata otvore, sprječavajući izlaganje.

Američka organizacija The Food and Drug Administration (FDA) regulira mikrovalne pećnice od 1971. godine.

“Proizvođači mikrovalnih pećnica moraju certificirati svoje proizvode i zadovoljiti sigurnosne standarde performansi koje je izradila i provodi FDA, radi zaštite zdravlja. Na temelju trenutnih saznanja o mikrovalnom zračenju, agencija vjeruje da su pećnice koje zadovoljavaju standard FDA i koriste se prema uputama proizvođača, sigurne za uporabu”, kažu iz FDA.

Osim toga, mikrovalovi, koje emitira tradicionalna kućanska antena Wi-Fi rutera, gotovo su identični mikrovalovima generiranim u mikrovalnoj pećnici.

#related-news_0

Kada treba biti oprezan u blizini mikrovalnih pećnica?

Prema Aminiju, stajanje ispred mikrovalne pećnice može vam naškoditi jedino ako je ona oštećena. Preporučeno je da ne stojite u blizini mikrovalne pećnice dok je uključena kako biste spriječili potencijalno izlaganje curenju ili oštećenju uređaja za koji možda niste svjesni.

Opekline su najveći rizik posjedovanja mikrovalne pećnice, a to je rizik koji preuzimate s bilo kojom vrstom uređaja koji zagrijava hranu.

Pažljivo rukovanje hranom, dok je vadite iz mikrovalne pećnice i korištenje držača za lonce ili drugih predmeta kako biste se zaštitili od prevrućeg tanjura, može vam pomoći da izbjegnete bilo kakvu štetu.

U mikrovalnoj pećnici trebate koristiti samo materijal koji je siguran za mikrovalnu pećnicu kako biste izbjegli neželjeno iskrenje.

Metal je zabranjen, a posude od stakla, keramike ili plastike obično dolaze s oznakom jesu li sigurne za mikrovalne pećnice.

Korištenje materijala koji nije siguran za mikrovalnu pećnicu može dovesti do istjecanja kemikalija u vašu hranu ili topljenja posude, što može dovesti do opeklina — ili, u najmanju ruku, vrlo neugodnog čišćenja. Zagrijavanje hrane u plastičnoj posudi također može dovesti do ispuštanja mikroplastike u vašu hranu, što može uzrokovati štetu zdravlju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_1

#related-news_2