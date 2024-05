Mikroplastika je sada pronađena i u testisima: Stručnjaci otkrili kako se zaštititi

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

U 2024. mikroplastika se počinje tretirati poput cigareta u ranim 1960-ima: Kao loše shvaćena opasnost po zdravlje, kojoj su hitno potrebne bolje studije i regulacije.

Najnovije, alarmantne vijesti o mikroplastici i ljudskom zdravlju pojavile su se prošlog tjedna, kada je studija istraživača sa Sveučilišta u Novom Meksiku ispitala 47 psećih i 23 testisa ljudi, uzetih nakon kastracije i s leševa. Svi su sadržavali mikroplastiku – pronađeno je njenih 12 vrsta u proučavanim organima, uključujući uobičajeni plastični materijal od kojeg se izrađuju posuđe i boce, piše Business Insider (BI).

“To je odvratno”, rekla je Tracey Woodruff, znanstvenica koja vodi program o reproduktivnom zdravlju i okolišu na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu, a koja nije bila uključena u studiju. Woodruff nije baš iznenađena time što se mikroplastika pojavila u testisima. Naime već je pronađena u krvotoku i drugim ljudskim organima, kao što su jetra, srce i pluća. U ožujku je studija časopisa New England Journal of Medicine čak sugerirala da bi mikroplastika koja se nalazi u krvnim žilama na vratu mogla igrati ulogu u riziku od srčanog i moždanog udara.

Je li moguće riješiti se mikroplastike?

A već je pronađena u testisima u kineskoj studiji iz 2023. Tijekom sustavnog pregleda 2000 istraživačkih radova o mikroplastici, koji je Woodruff napravila za kalifornijske zakonodavce prošle godine, ona i tim otkrili su da može naštetiti reproduktivnom zdravlju i muškaraca i žena, a također povećava rizik od raka i šteti plućima.

Dr. Ranjith Ramasamy, stručnjak za reproduktivnu urologiju, kaže da su otkrića da mikroplastika napada testise dodatno zabrinjavajuća. “Jedina dva organa u ljudskom tijelu koja su zaštićeni prostori su testisi i mozak”, rekao je za BI. “Mislim da prvo moramo proučiti kako je mikroplastika uopće dospjela u njih.”

Mikroplastika vreba posvuda

Testisi, poput mozga, imaju posebnu krvnu barijeru kroz koju takve stvari ne bi trebale proći, no lako mogu dospjeti u organe poput srca ili bubrega. Mikroplastika nastaje od svega što konzumiramo i udišemo, uključujući prašinu, posude za hranu, šminku i boce s vodom. Male čestice koje konzumirate kroz usta idu do crijeva, zatim ulaze u krvotok i napadaju sve kutove tijela, od pluća do jetre.

Ali ući u jajnike žene, koji su “natopljeni krvlju”, trebalo bi biti lakše nego dospjeti u testise muškarca, rekao je Ramasamy. “Šokiran sam”, rekao je. Da bi se ušlo u mozak ili testise, potrebno je savladati dodatnu tešku prepreku, tu posebnu krvnu barijeru. Ipak, rane studije počinju sugerirati da mikroplastika ima sposobnost probijanja kroz krvno-moždanu barijeru. A ako rezultati ove nove studije budu potvrđeni u drugim laboratorijima, to bi bio jasan znak prijetnje plodnosti muškaraca.

Ipak, Ramasamy upozorava da moramo razumjeti mnogo više o tome što se zapravo događa s mikroplastikom u našim tijelima i kako točno ona utječe na naše zdravlje prije nego što počnemo ukazivati na gutanje plastike kao najvažniji razlog za probleme s plodnošću u suvremenom svijetu. “Prije nego počnemo alarmirati sve govoreći: Pijete previše plastike i zato vaša plodnost opada, mislim da trebamo biti malo oprezniji’, rekao je.

“Ima li mikroplastika ulogu toksina iz okoliša? Sto posto se slažem. Ali igra li ulogu ulaskom u testise i blokiranjem proizvodnje spermija? To ne znam”, dodao je.

Jeste li znali da čovjek godišnje pojede oko 50 plastičnih vrećica?

Mikroplastika remeti hormone

Znanstvenici znaju da određene kemikalije u plastici ometaju naše hormone. Kemikalije poput BPA kolokvijalno su poznate kao one koje ‘remete hormone’, a proizvođači plastike stalno razvijaju nove. Te specifične kemikalije koje se koriste za izradu plastike mogu uzrokovati i fizičke probleme ako se unesu gutanjem.

U ovoj studiji muškarci su imali tri puta veću količinu mikroplastike u testisima nego psi. Zasad se ne zna koliko je količina uistinu bitna. “Ne mislim da je količina toliko važna koliko vrste koje su pronađene i potencijalna šteta koju mogu prouzročiti”, rekao je Ramasamy.

Je li plastika u krvotoku problematična zbog kemikalija u njoj kojima smo izloženi, što može uključivati poznate toksine poput PFAS-a, ili uzrokuje probleme jer zapinje na mjestima na kojima ne bi trebala biti? Odgovor na ova znanstvena pitanja vjerojatno je prilično kompliciran, kažu stručnjaci.

“Ono što sada vidimo je da mikroplastika sadrži kemikalije za koje znamo da su otrovne”, rekla je Woodruff. Zbog toga se zalaže za njeno reguliranje na sličan način kao što to činimo za zagađivače zraka. “Imamo pravu priliku za rješavanje problema mikroplastike i plastike upravo sada”, istaknula je. “Predviđa se da će se proizvodnja plastike utrostručiti do 2060., ali ne moramo krenuti tim putem, ne moramo imati više plastike”, kaže Woodruff.

Stručnjaci se slažu oko jedne stvari

Stručnjaci s kojima je razgovarao Business Insider slažu se da je manje plastike u mikrovalnoj pećnici dobra ideja. “Piti iz plastike je jedna stvar, ali zagrijavati je i jesti ili piti iz nje – mislim da je to definitivno pogrešno”, rekao je Ramasamy. Znanstvenici su izbezumljeni zbog plastike u mikrovalnoj pećnici zato što, kada se ona zagrije, kemikalijama postaje mnogo lakše izaći i tijelo ih lako apsorbira, prenosi tportal.

Nova studija otkrila koja opasnost vreba iz obične plastične boce vode

Zagađivači okoliša – uključujući mikroplastiku – jedan su od razloga za pad plodnosti, kaže Ramasamy. Zanimljivo je da muškarci stariji od 55 godina u novoj studiji nisu imali toliko mikroplastike u tijelu kao oni mlađi. Čak i spremnici za hranu koji danas izgledaju ‘zelenije’, poput kartonskih kutija, često su napravljeni s posebnim plastičnim premazom iznutra da tekućina ne bi curila.

Dakle pokušajte staviti hranu na keramički ili stakleni tanjur ili zdjelu kada god možete. Woodruff kaže da su izbjegavanje plastičnih boca, pranje ruku prije jela i ostavljanje cipela pred vratima također dobri trikovi za smanjenje izloženosti opasnoj mikroplastici.

