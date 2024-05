Stručnjak tvrdi da ako ovo radite jednom tjednom, smanjujete rizik od debljanja

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Britanski guru zdravlja Michael Mosley predstavio je jednostavnu tjednu rutinu koja bi mogla smanjiti rizik od nakupljanja kilograma.

Stručnjak za prehranu, poznat po svojim dijetama 5:2 i Fast 800, istaknuo je goleme zdravstvene prednosti domaćih kuhanih obroka u odnosu na ultra-prerađenu hranu.

Ljudi koji se nikad ne debljaju kunu se u ovu jednostavnu jutarnju naviku Evo koji je najnezdraviji, a koji najzdraviji način pripreme jaja

U posljednjem dijelu svoje serije BBC Sounds ‘Just One Thing’, Mosley je ukazao na studiju koja povezuje prerađenu hranu s nizom zdravstvenih problema. Istraživanje, koje je obuhvatilo podatke od gotovo 10 milijuna sudionika, utvrdilo je čvrstu vezu između prehrane prepune prerađene hrane i 32 medicinska stanja.

“Nedavna recenzija objavljena u BMJ-u, koja uključuje gotovo 10 milijuna ljudi, otkrila je jasnu vezu između prehrane s visokim udjelom neprerađene hrane i 32 štetna učinka na zdravlje, uključujući visoke rizike od bolesti srca, raka, dijabetesa tipa dva, lošeg mentalnog zdravlja i rane smrti. ”

Zato se Mosley zalaže za prelazak na kuhanje, koristeći zdrave sastojke poput mahunarki, cjelovitih žitarica, voća i povrća. Citirao je još jedno istraživanje koje pokazuje da odbacivanje gotovih jela umjesto domaćih jela može značajno utjecati na vaš struk, prenosi Mirror.

“Studija na više od 11 tisuća ljudi otkrila je da oni koji jedu domaće obroke više od pet puta tjedno imaju 28 posto manje šanse da će imati prekomjernu težinu od onih koji kuhaju tri puta tjedno ili manje. Ne samo da su njihovi obroci bili zdraviji, nego istraživači kažu da je kuhanje kod kuće također poboljšalo njihovo prehrambeno ponašanje, manje su grickali, jeli manje porcije i imali više zajedničkih obroka”, tvrdi Mosley.

Dr. Emily Leeming, nutricionistica s King’s Collegea u Londonu, procijenila je utjecaj ultraprerađene hrane na zdravlje naših crijeva. “Ultra-prerađenu hranu zapravo definiraju tri stvari. Obično su to pakirane namirnice, namirnice koje biste pronašli na policama supermarketa, imaju dugačke popise sastojaka, a također imaju imaju sastojke koje ne koristimo u kuhinji kao što su emulgatori i aditivi.”

“Dakle, razlika između te i minimalno prerađene hrane je u tome što postoji cjelovita hrana – stvari kao što su voće i povrće ili jogurt kojemu nije nužno dodano mnogo stvari. Mislim da je ključna stvar koju treba zapamtiti o ultra-prerađenoj hrani je da je doslovno napravljena da ima izvrstan okus. Znamo da stvari koje hrani daju dobar okus su prekomjerni šećeri i masnoće, a to same po sebi nisu nužno loše, ali obično znači da nam je puno lakše prijeći preko svojih energetskih potreba i tada to postaje problem”, dodaje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li da Google potiho snima sve što vi govorite? Evo kako možete isključiti tu opciju Poznato tko bi mogao sjesti na fotelju Grlića Radmana. “SDP se priklonio DP-u na njihovom terenu”