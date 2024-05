Plenković predao 78 potpisa Milanoviću i dobio mandat za sastavljanje vlade

Furio Radin, saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine, bio je gost Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarao o formiranju nove hrvatske Vlade.

Dvije osobe iz Kluba nacionalnih manjina dale su potpis za novu Vladu. Furio Rudin rekao je: “Da je trebalo biti više potpisa, bilo bi. Ima dva potpisa i ja bih se zaustavio na tome jer se počela miješati Vlada i koalicija, o Vladi tek treba početi razmišljati. Nitko ne govori o programu.”

Radin je istaknuo da je cilj nacionalnih manjina da budu aktualizirani operativni programi iz prošlih mandata: “Za nas i za sve ostale manjine”, rekao je.

Radin je komentirao i odbacivanje SDSS u pregovorima između HDZ-a i DP-a.

“Mene osobno to pogađa, govorim u svoje ime. Trebalo bi pogoditi one koji to zahtijevaju jer isključivanje nije snaga, uključivanje je”, istaknuo je.

Više čitajte OVDJE.