U njihovom društvu nikad nije dosadno: Ovo su najzabavniji horoskopski znakovi

Svi imamo jednog prijatelja koji dosadno okupljanje može pretvoriti u burno slavlje samo ako se pojavi. Bilo da vode karaoke ili jednostavno priča priče od kojih se svi valjaju po podu, nikad se ne bi mogli smatrati dosadnima.

Objašnjenje njihove zarazne energije možda leži upravo u horoskopu.

Astrolozi su procijenili koji su to najzabavniji znakovi zodijaka, od ugodnih ekstroverta do najvećih partijanera, piše Best Life.

Škorpion

Ako bismo Škorpiona morali usporediti s TV serijom, to bi bio Bijeli lotos—ne serija koja će vas nasmijati, već ćete se nasmijati njenoj mračnoj komediji.

“Škorpion ima vrlo sarkastičan, crni humor. “Uvijek se morate zapitati misle li oni ozbiljno ili vam žele reći gdje su tijela pokopana”, ističe autorica i astrologinja Lisa Barretta.

Astrologinja Charlotte Kirsten dodaje da poznati intenzitet Škorpiona također doprinosi njihovoj neočekivano zabavnoj prirodi: “Što god zanima Škorpiona, možete biti sigurni da to radi s entuzijazmom, strašću i intenzitetom, što ih čini ultra-zabavnima.”

Vodenjak

Vodenjaci su često u svom svijetu. Ali kad vas jednom puste u njega, navući ćete se na njihov čudan i ekscentričan duh. “Oni obično imaju najunikatniji i najupečatljiviji način da ispričaju priču koja je prožeta zvučnim efektima, oponašanjem glasova i potpunim opisima likova”, dijeli Barretta.

Ovaj slobodoumni znak nije od onih koji često izlaze u grad, ali kada to učine, imaju apetit za sve. “Avanturistički Vodenjak predstavlja cjelonoćne partijanere, one koji neće stati dok sunce ne proviri iza horizonta”, objašnjava Kirsten.

Ovan

Ovan je prvi od tri vatrena znaka koji se našao na ovoj listi. “Njihova vatrena, strastvena priroda čini ih željnima isprobavanja novih iskustava i života punim potencijalom”, objašnjava Bella Nguen, astrološka kolumnistica u časopisu Indielogy.

Kirsten tvrdi da su Ovnovi poznati po svojoj šašavoj, bezbrižnoj prirodi i sposobnosti da u teške situacije unesu malo lakomislenosti. Vole pričati priče i mogu učiniti da svaki događaj, čak i radni sat nakon posla, bude kao prava fešta.

Međutim, budite upozoreni da ovo često znači da Ovan neprestano želi biti u centru pažnje. Ali sve dok dopuštate Ovnu u vašem životu da donosi odluke o tome što učiniti i kamo ići, ostat će dobrog raspoloženja.

Blizanac

Zbog dualnosti Blizanaca, lako im je uklopiti se u bilo koje društveno okruženje i ne boje se započeti razgovore s novim ljudima. “Pod vladavinom Merkura, planeta komunikacije, Blizanci se ponose svojom sposobnošću povezivanja s ljudima i pretvaranja najobičnijeg razgovora u nešto duhovito i nezaboravno”, kaže Kirsten.

Jedini problem koji možda imate je pzemljiti svog prijatelja Blizanca. Ta ista želja za životom znači da im se lako dosađuje, a zauzvrat su notorno nepouzdani.

Lav

Kao i Ovan, Lav je vatreni znak koji želi da su sve oči uprte u njega – ali sve dok sami ne želite biti u centru pozornosti, voljet ćete ih imati u blizini. “Lavovi su prirodni zabavljači. Njihova ljubav prema središtu pozornosti stavlja ih u središte pozornice i nasmijat će vas zbog svoje pretjerane dramatizacije kada pričaju priču”, kaže Barretta.

Iako vole dobru zabavu, Lavovi su jednako dobri u intimnijim okruženjima. Njihova prirodna karizma privlači ljude k njima, omogućujući Lavovima da bez napora stvore uzbuđenje. Njihova toplina i velikodušnost također ih čine dragima drugima.

Strijelac

Želite partnera za padobranstvo ili prijatelja za izlet? “Znak zodijaka koji voli zabavu i žudnju za putovanjem, Strijelac zna kako reći ‘da’ avanturi i uzbuđenju”, kaže Kirsten. Ovim znakom vlada Jupiter, planet istraživanja, pa su stalno u potrazi za sljedećom velikom stvari koja će im život učiniti zanimljivijim i ugodnijim.

Barretta također napominje da se Strijelci znaju nasmijati sami sebi i bez problema se našaliti i iz najozbiljnijih situacija. Pomalo su nespretni i šašavi, ali to je razlog više da ćete se zabavljati kad su oni u blizini.

